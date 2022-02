Waiblingen. Die niederländischen Brüder Lucas und Arthur Jussen spielen am Donnerstag, 10. Februar, um 20 Uhr im Bürgerzentrum Waiblingen ein vierhändiges Klavierrezital an zwei Flügeln mit Werken von Mozart, Schubert, Chopin und Strawinsky.

Ungeachtet ihrer Jugend sorgen die beiden holländischen Brüder und Pianisten Lucas und Arthur Jussen längst international für Furore und werden vom Publikum stürmisch gefeiert.

Schon als Kinder durften sie vor der niederländischen Königin Beatrix auftreten, erste Auszeichnungen bei Wettbewerben folgten.

Sie waren zu Gast an vielen Konzerthäusern in den USA, Europa und im Asien-Pazifikraum und arbeiteten dort mit namhaften Dirigenten. Seit 2010 sind Lucas und Arthur Jussen beim Label „Deutsche Grammophon“ unter Vertrag.

Von Mozart bis Strawinsky

In Waiblingen bringen die beiden Brüder an zwei Flügeln Wolfgang Amadeus Mozarts Sonate für zwei Klaviere KV 448, Franz Schuberts Grand Rondo in A-Dur, Frédéric Chopins Rondo für zwei Klaviere und Le Sacre du Printemps in der Fassung für zwei Klaviere von Igor Strawinsky zu Gehör.

Vorverkauf

