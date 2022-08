Vierter Naturparkmarkt in Sulzbach

Sulzbach an der Murr. Der vierte Naturparkmarkt in diesem Jahr findet auf dem Sulzbacher Marktplatz statt. Am Sonntag, 11. September, 11 bis 18 Uhr, finden die Besucherinnen und Besucher rund 40 Stände mit hand- und hausgemachten Produkten aus dem Naturpark Schwäbisch-Fränkischen Wald.

Die Direktvermarkter und Kunsthandwerker präsentieren sich und ihre Produkte und bieten die Möglichkeit, Lebensmittel, Gebrauchsgegenstände und Kunstobjekte direkt bei den Erzeugern zu erwerben. Inklusive eines netten Plausches am Marktstand!

Die Naturparkführer bieten ein Rahmenprogramm an: Walter Hieber führt auf einer zweistündigen Tour zum „sagenhaften Femelwald“, und Prof. Dr. Manfred Krautter vermittelt Informationen rund um die Gesteine des Naturparks.

Weitere Akteure des Rahmenprogramms sind unter anderem die Kreisjägervereinigung Backnang, der Kreisjugendring mit dem Streuobstmobil und die Gesellschaft zum Schutz der Wölfe.

Der nächste und letzte Naturparkmarkt in diesem Jahr ist am Sonntag, 2. Oktober, in Murrhardt.