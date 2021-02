Virtuelles Stadtmuseum ist geöffnet

Winnenden. Das virtuelle Stadtmuseum Winnenden ist an den Start gegangen: Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth und Stadtarchivarin Michaela Couzinet-Weber haben die neu geschaffene Internetseite für die Öffentlichkeit freigeschaltet. Interessierte können die Seite auf www.virtuelles-stadtmuseum-winnenden.de abrufen. Das virtuelle Stadtmuseum bietet interessante Einblicke in die Winnender Stadtgeschichte.

Bezogen auf den Zeitpunkt der Verleihung des Markt- beziehungsweise Stadtrechts ist Winnenden die älteste Stadt des heutigen Rems-Murr-Kreises. Damit künftig seine mehr als 800-jährige Geschichte in anschaulicher und zeitgemäßer Form präsentiert werden kann, beschloss der Gemeinderat im Februar 2019 im Rahmen der städtischen Digitalisierungsstrategie die Einrichtung eines virtuellen Stadtmuseums. Eine Website sollte entstehen, die sich an interessierte Einheimische und Auswärtige gleichermaßen richtet, vor allem auch an Schülerinnen und Schüler. Anfang März 2019 bewarb sich die Stadt Winnenden mit dem Projekt beim Landeswettbewerb „Digitale Zukunftskommune@bw“ und erhielt eine Förderzusage in Höhe von 22 500 Euro.

Die Umsetzung erfolgte unter der Federführung des Stadtarchivs und in Zusammenarbeit mit der Bürgerschaft. Der erste Schritt bestand darin, eine Ausschreibung vorzubereiten. Zunächst gab es eine Bestandsaufnahme von vergleichbaren Projekten im deutschsprachigen Raum. Anschließend wurde eine inhaltliche Struktur für das virtuelle Stadtmuseum entworfen. Und es wurden Anforderungen festgelegt, die beim Vergabeverfahren von den Bietern zu erfüllen waren.

Gründung einer Projektgruppe

Im November 2019 fand im Rathaus eine Bürgerbeteiligung zu dem Vorhaben statt. Dabei wurden bereits bestehende Online-Angebote wie das virtuelle Geschichtsmuseum „Haller Zeiträume“ und das digitale Stadtlexikon Stuttgart vorgestellt. Zudem hatten die Teilnehmenden Gelegenheit, in vier verschiedenen Themencafés ihre Anregungen und Ideen einzubringen. Ergebnis der Veranstaltung war die Gründung einer Projektgruppe mit Vertreterinnen und Vertretern von Verwaltung, Schulen, Firmen oder Vereinen.

Die Projektgruppe traf sich zum ersten Mal am 12. März 2020 im Stadtarchiv. Es wurden Themen für die Website und Möglichkeiten der Mitarbeit erörtert. Zur Vorgehensweise wurde vereinbart, dass das Stadtarchiv sowohl analog als auch digital Raum für die Materialsammlung bereitstellt. Aus den zusammengetragenen Bildern, Dokumenten und Objekten können dann nach und nach Beiträge für das virtuelle Stadtmuseum konzipiert werden. Zu einer weiteren Sitzung der Projektgruppe kam es im Jahr 2020 aufgrund der Corona-Pandemie zwar nicht mehr. Doch wurden den Mitgliedern Fortschritte mitgeteilt.

Beim Vergabeverfahren erhielt die Internetagentur Frank und Freunde GmbH aus Stuttgart den Zuschlag. Gemeinsam mit ihr wurde eine übersichtlich gegliederte Website entwickelt, deren Schwerpunkt auf der musealen Darstellung von Geschichten aus der Winnender Stadtgeschichte und besonderen Sehenswürdigkeiten im Stadtbild liegt. Zusätzlich haben die Besucher die Option, sich über stadtgeschichtliche Angebote außerhalb des virtuellen Stadtmuseums zu informieren, etwa über Vorträge, Führungen, Ausstellungen und Veröffentlichungen.

Struktur des virtuellen Stadtmuseums

Die Struktur des virtuellen Stadtmuseums Winnenden stellt sich zusammengefasst folgendermaßen dar: Blickfang auf der Startseite ist eine Bildergalerie mit Stadtansichten vom 16. bis zum 21. Jahrhundert. Die Seite „Museum“ gliedert sich in zwei Bereiche. Zugang zu einzelnen Geschichten aus der Stadtgeschichte bekommen die Nutzer über zwölf Themenräume (wie Bevölkerung oder Wirtschaft). Wer sich speziell für die gezeigten Exponate wie Fotos, Schriftstücke und Gegenstände interessiert, findet diese, geordnet nach Epochen, in einem separaten Depot.

Auf der Seite „Stadtrundgang“ ist vorgesehen, verschiedene bekannte Stationen in der Kernstadt und den Stadtteilen einzubinden.

Die ersten Stadtgeschichten im Museum befassen sich mit der Gemeinderatswahl vom 27. Januar 1946 (Thema „Gemeindeverfassung und -verwaltung“) und der Eingemeindung Höfens nach Winnenden vor 50 Jahren (Thema „Die Stadtteile“). Zudem lernen die Besucherinnen und Besucher mit Karl-Heinrich Lebherz und Albert Gänßle zwei Ehrenbürger kennen (Thema „Persönlichkeiten“). Der Stadtrundgang beginnt mit dem Marktbrunnen.

Weitere Beteiligung am Projekt erwünscht

Um die anfangs noch weitgehend leeren digitalen Museumsräume allmählich mit Inhalten zu füllen, wird die Bürgerschaft herzlich eingeladen, sich weiter an dem Projekt zu beteiligen. Themen für neue Stadtgeschichten wären beispielsweise bevorstehende Vereinsjubiläen oder Veränderungen im Stadt- und Landschaftsbild.