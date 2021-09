Virtuoser Violinzauber & Klavier

Winnenden. Die musikalische Herbstsaison wird im kammermusikalischen Dialog der Extraklasse eröffnet. Mit dem Geiger Oskar Bohórquez und seinem Partner Gustavo Beytelmann am Flügel gastieren am Samstag, 25. September, 20 Uhr, zwei charismatische Musiker in der Hermann-Schwab-Halle.

Beide verbindet sowohl das Temperament ihrer lateinamerikanischen Wurzeln als auch ihre Leidenschaft für den Großmeister des argentinischen Tangos, Astor Piazzolla. Der revolutionierte den Tango unter anderem mit Elementen des Jazz und der Musik von J. S. Bach.

So ist es nicht verwunderlich, dass neben Prunkstücken der klassischen Violinliteratur, wie den virtuosen Capricen von Paganini oder Johann Sebastian Bachs F-Moll-Sonate BWV 1018, auch Werke Piazzollas auf dem Programm der beiden Musiker stehen.

Spannende Beiträge sind die Eigenkompositionen des in Paris lebenden Pianisten Beytelmann, der in den 70er Jahren mit Piazzolla als dessen Pianist auf Tournee war und als ganz Großer der argentinischen Musikszene gilt. Mit ihnen zieht auch zeitgenössisches Flair durch das Abendprogramm des ersten Schlosskonzertes.

Tickets sind erhältlich bei allen bekannten Reservix-Vorverkaufsstellen und online auf www.reservix.de. Die Coronaregeln müssen eingehalten werden.