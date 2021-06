Vision String Quartet von Klassik über Jazz bis Pop

Waiblingen. Das preisgekrönte Vision String Quartet bringt frischen Wind in die Welt der Klassik. Die vier jungen Musiker gastieren am Donnerstag, 24. Juni, um 20 Uhr im Live-Stream aus dem Bürgerzentrum Waiblingen und einem begrenzten Kartenkontingent im Saal für Abonnenten.

Die aktuelle Spielzeit des städtischen Konzert- und Theaterprogramms im Bürgerzentrum Waiblingen steht weiterhin ganz im Zeichen der Corona-Pandemie. Deshalb setzt die Stadt Waiblingen ihre Reihe „Kultur kommt nach Hause - Livestream aus dem Bürgerzentrum“ fort und lädt herzlich ein, Kultur zu genießen. Zusätzlich zum Streaming ist für Abonnenten ein begrenztes Kontingent an Saalkarten erhältlich.

Beim Streaming übertragen bis zu fünf Kameras das Geschehen live und bringen Wort und Musik, Dramatik und Emotion unmittelbar nach Hause.

Frischen Wind in die Welt der Klassik bringen die vier jungen Musiker des Ensembles nicht nur mit ihrer ganz eigenen Art, Musik zu spielen, sondern auch mit ihrem Repertoire, das neben klassischen Werken ebenfalls Jazz- und Poparrangements beinhaltet.

Vision String Quartet - das sind Jakob Encke und Daniel Stoll, beide Violine, sowie Sander Stuart an der Viola und Leonard Disselhorst, Violoncello. 2012 gegründet, stellen die vier jungen Musiker mit ihrer Fähigkeit, sich zwischen dem klassischen Repertoire und Arrangements aus Jazz, Pop und Rock zu bewegen, die Konzertwelt auf den Kopf.

Die Formate des Streichquartetts, das sich zugleich als Band versteht, sind vielseitig: Es spielt in den klassischen Konzertsälen, wirkt in Ballettkooperationen unter John Neumeier mit, spielt Konzerte mit Licht und Videodesign, aber andererseits auch in völliger Finsternis.

2016 gewann das Quartett beim Felix Mendelssohn Bartholdy Wettbewerb in Berlin und beim Concours de Genève jeweils sowohl den 1. Preis als auch alle Sonderpreise. Ihr Kammermusikstudium absolvierten sie beim Artemis Quartett sowie bei Günter Pichler, dem Primarius des Alban Berg Quartetts.

In Waiblingen spielt das Vision String Quartet in einem moderierten Konzert das Streichquartett c-Moll op. 18/4 von Ludwig van Beethoven. Im zweiten Teil bieten sie Arrangements aus Jazz & Pop.

Bereits erworbene Karten für das Präsenzkonzert werden rückabgewickelt, der Eintrittspreis wird vollständig erstattet. Der Vorverkauf für den Live-Stream beginnt am 28. Mai 21. Die Veranstaltungen werden gefördert durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien.

Tickets (5 Euro pro Veranstaltung), den Zugang zum Livestream sowie weitere Informationen gibt es unter www.buergerzentrum-waiblingen.de/livestream.