Viva Voce als „Glücksbringer“

Steinheim an der Murr. Mehrfach war Viva Voce in den vergangenen Jahren bei der Steinheimer Kulturreihe „Kult-X“ zu Gast. Am Sonntag, 25. September, tritt das A-Capella-Quartett einmal mehr in der Aula der Erich-Kästner-Realschule auf und zaubert dabei das Programm „Glücksbringer“ auf die Bühne. Beginn ist 19 Uhr.

Mit hervorragender Musik, viel Humor und einer brillanten Bühnenshow bringt Viva Voce seit über 20 Jahren Glück auf die Bühnen der Nation und ist ebenso ein Garant für strahlende Stimmen, mitreißende Konzerte und ein begeistertes Publikum. „Glücksbringer“ ist sicherlich das abwechslungsreichste Showprogramm, das Viva Voce je gemacht hat und die Musik berührt, amüsiert und verzaubert Menschen jeden Alters. Ganz ohne Instrumente, denn bei Viva Voce ist jeder Ton mundgemacht. Karten sind für 24 Euro zuzüglich 2 Euro Gebühren im Vorverkauf bei der Kreissparkasse in Steinheim, am kostenfreien Karten-Telefon unter 08 00/2 59 99 99, per E-Mail unter tickets@kult-x.de sowie auf www.kult-x.de erhältlich. Der Eintritt an der Abendkasse kostet 28 Euro.