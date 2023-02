Vokalensemble Varietas Cantandi mit dem Programm „Der Noten Meister“

Backnang. Das Vokalensemble Varietas Cantandi ist am Sonntag, 19. Februar, in der Stiftskirche in Backnang zu Gast. An der Orgel ist KMD Hans-Joachim Renz zu hören. Das Konzert mit dem Titel „Der Noten Meister“ beginnt um 18 Uhr und führt durch die musikalische Renaissance Europas zwischen 1400 und 1600 mit Werken von Dufay, Desprez und Palestrina.

Von circa 1400 bis 1600 findet mitten im Ambiente der heraufziehenden Renaissance eine musikalische Revolution in Europa statt. Ihr Zentrum sind die Regionen Flandern und Flamen, gelegen im Osten Frankreichs und im Westen des Heiligen Römischen Reiches.

Mittendrin befindet sich das prosperierende Herzogtum Burgund mit seinen durch den Tuchhandel blühenden Städten wie Brügge und Gent. In diesem Umfeld lernen und wirken innerhalb von knapp zweihundert Jahren eine Reihe der bedeutendsten Komponisten der europäischen Musikgeschichte: Namen wie Guillaume Dufay, Josquin Desprez und Adrian Willaert. Sie überführen die europäische Musik aus ihrer mittelalterlichen Klangwelt in die musikalische Neuzeit und prägen dabei Gattungen wie die Motette, das Madrigal und das Chanson.

Schon bald ist dieser neue Klang in ganz Europa zu hören und zu bewundern: Heinrich Isaak prägt ihn im deutschsprachigen Raum und der Flame Adrian Willart wird zum Domkapellmeister an San Marco in Venedig.

In Italien vollendet schließlich Giovanni Pierluigi Palestrina die neue Tonsprache und prägt so das Klangideal einer ganzen Epoche. Das Konzertprogramm möchte diese Entwicklung anhand der Musik wichtiger Vertreter der frankoflämischen Musik nachzeichnen und lädt so auf eine Zeitreise in das Europa der Renaissance ein.

Varietas Cantandi

Im Jahr 2012 gründete sich Varietas Cantandi aus ehemaligen Sängern der Stuttgarter Hymnus-Chorknaben und tritt seitdem regelmäßig in der Region Stuttgart aber auch darüber hinaus auf.

Das Ensemble trat unter anderem in der Stuttgarter Schlosskirche und der Stiftskirche, in der Stiftskirche Tübingen, dem Kloster Bebenhausen und im Kloster Neresheim auf. Im vergangenen Jahr veröffentlichte Varietas Cantandi die dritte Toneinspielung mit dem Namen „10“.

Der Eintritt zum Konzert ist frei. Es wird um einen angemessenen Beitrag zur Deckung der Kosten gebeten.