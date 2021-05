Volkshochschule bietet weitere Kurse digital an

Winnenden. Aufgrund der Corona-Verordnung führt die Volkshochschule Winnenden ihren Kursbetrieb bis nach den Pfingstferien online fort. Ob ab Juni wieder mehr Präsenzangebote stattfinden, hängt von den dann geltenden Bestimmungen ab.

„Wir konnten unsere Kursleiterinnen und Kursleiter für weitere neue Online-Angebote gewinnen“, informiert Andreas Frankenhauser, Leiter der VHS.

75 Jahre VHS Winnenden

Die Volkshochschule in Winnenden wird in diesem Jahr 75 Jahre alt. Ein Vortrag von Prof. Dr. Norbert Vogel geht aus diesem Anlass der Geschichte der Volkshochschulen im Südwesten nach. Leitfaden sind die Fragen: Welches Anregungs- und Innovationspotenzial bot und bietet die aufklärerische Bildungsidee für die Entwicklung der Volkshochschulen? Welche Impulswirkungen entfaltet Bildung gerade in Zeiten des Wandels? Der Online-Vortrag findet am Mittwoch, 5. Mai, um 19.30 Uhr statt.

Vorträge zu Gesundheit und Kunst

Wie seelische Gesundheit und Mobilität im Alter zusammenhängen erklärt Andreas Raether, Chefarzt der Klinik für Alterspsychiatrie und Psychotherapie in Winnenden, am Mittwoch, 5. Mai, um 19 Uhr.

Andy Warhol, der „Papst des Pop“, ist Thema eines kunstgeschichtlichen Vortrags von Ulla Groha in der Reihe „Kunst@home“. Warhol war Maler, Grafiker, Fotograf, Regisseur und Objektkünstler. Noch heute sind seine Porträts von Marilyn Monroe, Jackie Kennedy oder Elvis Presley weltweit bekannt. Der Vortrag findet am Mittwoch, 5. Mai, um 18.30 Uhr statt.

Fragen und Antworten rund um WhatsApp

Einen Kompakt-Workshop zum Kennenlernen von WhatsApp bietet Matthias Weller am Mittwoch, 19. Mai, von 18 bis 21 Uhr an. Welche Alternativen zum Anbieter „WhatsApp“ es gibt, stellt der Referent am Mittwoch, 12. Mai, von 18 bis 19.30 Uhr vor.

Mathekurse zur Vorbereitung auf das Abitur

Für Schülerinnen und Schüler, die Mathematik als Basisfach gewählt haben, findet in den Pfingstferien ein Vorbereitungskurs auf die mündliche Abiprüfung statt (31. Mai bis 4. Juni, 9 bis 13 Uhr). Ein Kurs zur Vorbereitung auf die Mathe-Fachhochschulreife findet ebenfalls vom 31. Mai bis 4. Juni nachmittags von 14 bis 18 Uhr statt.

Online teilnehmen - so einfach geht es

Man braucht einen PC/Laptop, ein Tablet oder Smartphone. Nach der Anmeldung bekommen die Teilnehmenden per E-Mail eine Schritt-für-Schritt-Anleitung und einen Link, mit dem sie sich in den Kurs einwählen können. Und schon kann es losgehen!

Viele weitere Kurse aktuell im Internet

Das umfangreiche Angebot an Kursen, Vorträgen und Exkursionen, das laufend ergänzt wird, finden Interessierte tagesaktuell auf www.vhs-winnenden.de.