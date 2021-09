Volkshochschule startet in das Herbstsemester

WINNENDEN. Nun wird es Zeit, sich für die neuen Volkshochschulkurse anzumelden. Deshalb startet die VHS jetzt mit erweiterten Öffnungszeiten in das Herbstsemester: Das Servicebüro öffnet bereits um 8.30 Uhr.

Das Volkshochschulprogramm bietet eine große Vielfalt an beliebten und neuen Kursen.

Im September starten viele Sprachkurse

Ein Französischkurs für Einsteiger und ein Französischkurs für Teilnehmende mit Vorkenntnissen starten am Montag, 20. September, außerdem ein Englisch-Konversationskurs mit Keith Lindsey. Ab Donnerstag, 30. September, können Fortgeschrittene mit Maria Giallorenzo Caiulo Italienisch und mit Maria Dolores Schmidt Spanisch lernen. Ein Arabisch-Kurs beginnt am Montag, 27. September.

In Bewegung bleiben mit VHS-Gesundheitskursen

Beim Waldbaden sind die Teilnehmenden am Mittwoch, 15. September, von 17 bis 18 Uhr mit Ulla Boehm bei Birkmannsweiler unterwegs. Sie tauchen mit allen Sinnen ein in die Waldatmosphäre, begleitet von Achtsamkeitsübungen, Yoga- und Atemübungen.

Wer durch langsame, fließende Bewegungen Energie aufladen möchte, kann das Kaha-Training testen. Angelika Schmidt stellt den Mix aus Aroha, Tai Chi, Qi Gong und Yoga am Sonntag, 19. September, von 10 bis 12 Uhr im Schlosspark vor. Zur gleichen Zeit findet im Park ein Yoga-Schnupperkurs mit Elfriede Hofer statt.

Online: Moore und Big Data

Moore sind wahre Klimahelden - allerdings nur, wenn sie intakt sind, das heißt ausreichend nass. Nur dann schlucken sie das klimaschädliche CO2. Leif Rättig, Moorexperte der Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein, zeigt, wie in den letzten zehn Jahren Moor-Flächen wieder renaturiert wurden und welche Aufgaben noch auf uns zukommen. Der Online-Vortrag findet am Mittwoch, 22. September, um 19 Uhr statt. Er ist gebührenfrei, eine Anmeldung ist erforderlich.

Mit den Auswirkungen der Digitalisierung auf die Medizin und das Gesundheitswesen beschäftigt sich ein Vortrag des Volkshochschul-Verbandes am Dienstag, 14. September, um 19 Uhr. Die Teilnahme unter dem Link www.volkshochschule.de/livestream ist kostenlos.

Kreativ in den Herbst starten

Einen Fotokurs zur blauen Stunde bietet die Winnender Fotografin Doris Bredow am Freitag, 17., und am Dienstag, 21. September, an. Nach einer theoretischen Einführung zur Fotografie in den Abend- und Nachtstunden geht es zum Fotografieren in die Innenstadt von Winnenden. Am zweiten Termin werden die Fotos am Rechner bearbeitet.

In der Schreibwerkstatt mit dem Literaturwissenschaftler und Schriftsteller Dr. Martin von Arndt lernen die Teilnehmer, wie man Fantasie-Geschichten, Erinnerungen oder Erfahrungen in Texte bringt. Los geht es am Donnerstag, 23. September, um 19 Uhr.

Alle Kurse auch unter www.vhs-winnenden.de

Das Programmheft der Volkshochschule liegt in der Geschäftsstelle am Marktplatz, in den Rathäusern und Büchereien sowie in Apotheken, Arztpraxen und Geschäften in Winnenden, Schwaikheim, Leutenbach und Berglen aus.

Alle Kurse sind online auf www.vhs-winnenden.de zu finden, Anmeldungen sind direkt im Internet oder unter0 71 95/1 07 00 möglich.