Vollmond-Konzerte

Patrick Siben und das Salonensemble „Die Stuttgarter Saloniker“ spielen moderne Musik aus der Jugendstilzeit und den Roarin´ Twenties.

Auf dem Programm stehen Nocturnes und Early Jazz, Ragtime und Swing, Tango, Musette und Latino-Musik aus der Belle Epoque, dem Fin de Siecle, als Stuttgart noch königliche Hauptstadt von Württemberg mitten in Europa war.

In diese aufregenden Zeiten des Jugendstils und der Roarin´ Twenties tauchen die Saloniker ein und präsentieren moderne Musik zum Grooven und Swingen - von damals. Mit der Restaurierung des Marmorsaals wurde ein einzigartiges Schmuckstück der Zeit des Jugendstils für die Öffentlichkeit zugänglich. Das Salonorchester und der quirlige Moderator Patrick Siben unternehmen mit dem fröhlich gestimmten Publikum eine Zeitreise in die Kultur der mondänen Gründerzeiten des Waschpulverfabrikanten Ernst von Sieglin und in die Goldenen Zwanziger. Vollmondkonzerte auf der Stuttgarter Weissenburg:

30. Oktober: 19 bis 20.45 Uhr - Frühvorstellung

30. Oktober: 21 bis 23 Uhr - Spätvorstellung

30. November: 18 bis 20.45 Uhr - Frühvorstellung

30. November: 20 bis 23 Uhr - Spätvorstellung

30. Dezember: 18 bis 20.45 Uhr - Frühvorstellung

30. Dezember: 20 bis 23 Uhr - Spätvorstellung

Veranstalter sind die Stuttgarter Saloniker.

Die Veranstaltung findet im Marmorsaal im Weissenburgpark, Hohenheimer Straße 119A in Stuttgart statt. Eine Konzertkarte kostet auf allen Plätzen, die Plätze werden angewiesen, 48,00 Euro. Azubis, Bufdis, Schüler, Studenten zahlen einen ermäßigten Preis von 15,00 Euro. Eine Familienkarte (zwei Elternteile beliebig viele Kinder) kostet 99,00 Euro. Weitere Infos auf www.saloniker.de/vollmond0711. Reservierung und Vorverkauf unter www.saloniker.de/karten, ticketing@saloniker.de oder 0 71 92/9 36 69 31.