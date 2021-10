Vom 29. Oktober bis 7. November: Schnell bieten – später freuen

Der Zeitungsverlag Waiblingen startet am kommenden Freitag auf www.zvw-auktion.de die neue große ZVW-Auktion. Mehr als 40 Händler aus der Region bieten eine abwechslungsreiche Auswahl an Produkten, Dienstleistungen und Wertgutscheinen. Neben einem optisch moderneren Erscheinungsbild und einer einfacheren Navigation ist auch in diesem Jahr die sichere Zahlung per PayPal möglich.

Bieten fasziniert. Voller Vorfreude auf die Auktion können sich Interessierte gleich anmelden und die zahlreichen und unterschiedlichen Angebote durchschauen. Fällt ein Wunschangebot ins Auge, heißt es ab Freitag, 29. Oktober, 9 Uhr, schnell ab ins Netz und zuschlagen. Ein Gebot folgt dem nächsten und die Spannung steigt langsam bis zum entscheidenden Moment am Sonntag, 7. November, bis 20.30 Uhr: Drei, zwei, eins und gekauft!

In diesem Jahr erwarten die Bieter der großen ZVW-Auktion zahlreiche hochwertige Produkte, Dienstleistungen und Gutscheine unterschiedlichster regionaler Händler und Unternehmen. Ein Vorteil der regionalen Angebote ist, dass sich Interessierte das angebotene Produkt auch erst einmal in Ruhe im Laden anschauen können, bevor sie in die Auktion einsteigen.

Schnäppchenjäger aufgepasst

Mehr als 600 Objekte aus den Bereichen Essen und Trinken, Bauen und Renovieren, Familie und Kinder, Sport und Freizeit, Beauty, Haushalts- und Gartengeräte, Fahrräder, Bekleidung und vieles mehr werden in diesem Jahr auf www.zvw-auktion.de versteigert. Das ist die passende Gelegenheit, heute schon an Geschenke für Weihnachten zu denken oder einfach sich selbst etwas zu gönnen.

So einfach funktioniert die ZVW-Auktion: Ähnlich wie bei eBay gibt es ein Startgebot. Den Zuschlag erhält der Bieter, der das höchste Gebot aufgegeben hat. Er bekommt nach Bezahlung ein Zertifikat, das er beim entsprechenden Händler einlösen kann.

Die ZVW-Auktion auf einen Blick: