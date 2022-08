Von Barock bis Jazz

Der fünfte Abend in der Reihe „Waiblinger Orgelsommer“ findet am Sonntag, 4. September, um 19 Uhr in der Michaelskirche Waiblingen statt. Mirjam Haag spielt Orgelwerke von Johann Sebastian Bach, Dietrich Buxtehude und César Franck.

Die Frage, die sich im Titel des Abends, verbirgt beantwortet sie mit drei Improvisationen in ganz verschiedenen Stilen. Mirjam Haag ist in Waiblingen als Organistin und Chorleiterin in Kernen bekannt, derzeit absolviert die studierte Kirchenmusikerin ein Auslandsstudium in den Niederlanden.

Der Eintritt zum Konzert ist frei, um Spenden wird gebeten.

Bushaltestelle Stadtmitte, Parkmöglichkeiten gibt es in der Tiefgarage Postplatzforum.