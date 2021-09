Vortrag: Persien – Reise in ein geheimnisvolles Land

Leutenbach. Die evangelische Kirchengemeinde lädt ein zu einem Reisevortrag mit Bildern mit Referent Marius Stark aus Neuss mit dem Titel „Persien – Reise in ein geheimnisvolles Land“. Er findet statt am Freitag, 24. September, 19 Uhr, im evangelischen Gemeindezentrum der Johanneskirche Leutenbach.

Ganz aktuell ist der Iran wieder in aller Munde. Stichworte in den Medien sind Terroraktionen, Atomwaffen, Revolutionsgarden, Islamische Republik.

Im Oktober 2019 war Marius Stark mit einer Gruppenreise im Iran. Kennengelernt hat er ein wunderschönes Land. Bunt gekachelte Moscheen, spiegelglänzende Mausoleen gesehen, märchenhaft schöne persische Gartenkunst, unwirtliche Wüstenlandschaften und mächtige Gebirgszügen.

Die Rundreise begann in der Hauptstadt Teheran und der „heiligen“ Stadt Qom, dem „iranischen Vatikan“. In den Wüstenstädten Kashan und Yazd konnte man neben den alten Lehmbauten auch die uralten Windtürme bewundern, die für Kühlung der Bewohner in den heißen Sommermonaten sorgen.

Erfahrungen über die ganz alte Religion Zarathustras, die Städte Kerman und Shiraz hat er gesehen und kennengelernt. Abschluss der Reise war der Besuch der „sagenumwobenen“ Stadt Isfahan, mit Palästen und Moscheen, einem der größten Plätze der Erde und jahrhundertalte Brücken.

Überall, in den farbenfrohen Märkten und Bazaren, in traditionellen Teehäusern und den noch im Herbst blühenden Gärten, traf er freundliche und herzliche Menschen. „Man kommt als Fremder und wird als Freund empfangen“, sagt der Referent.

Eine Vorab-Anmeldung im Pfarramt Leutenbach ist möglich, aber auch kurzfristig entschlossene Gäste sind willkommen. Es gilt die 3G-Regel. Anmelden kann man sich unter0 71 95/38 27 oder Pfarramt.leutenbach@elkw.de.