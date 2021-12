Vorweihnachtlicher Sonderdruck

Schorndorf. Seit über dreißig Jahren dokumentiert die Schorndorfer Edition die Vielfalt und Qualität der Schorndorfer Kunstszene.

Da aufgrund der Pandemie der jährliche Kunstmarkt Anfang Dezember ausfallen musste, bietet das Kulturforum am Sonntag, 19. Dezember, von 14 bis 18 Uhr einen Sonderverkauf im Foyer der Q-Galerie für Kunst in der Karlstraße 19 an.

Im Kunstmarkt ist die Edition eine gängige Vertriebsform von Kunstwerken multiplikativer Techniken. Im grafischen Bereich wird der Druckstock vom Künstler eigenhändig hergestellt und davon die Auflage gedruckt. Jedes Blatt wird vom Künstler oder der Künstlerin signiert, nummeriert und limitiert. Dadurch erhält das Blatt den Wert eines Originals. So wird Kunst für alle erschwinglich, als Geschenk zu Weihnachten oder um sich selbst eine Freude zu machen.

Die Preise der Editionen variieren je nach Auflage der Edition. Die Auflage mit 100 Exemplaren kostet je 50 Euro, die Auflage mit 50 Exemplaren je 100 Euro. Zusätzlich gewährt das Kulturforum einen Weihnachtsrabatt von 10 Prozent.

Von den 30 aufgelegten Schorndorfer Editionen der vergangenen Jahre sind die Nummern 1, 2, 3, 4, 5, 10 und 16 bereits vergriffen.

Informationen für eine Vorauswahl finden Interessenten unter www.kulturforum-schorndorf.de/de/kulturforum/schorndorfer-editionen.

Beim Sonderverkauf gilt die 2G-Plus-Regel.