Waiblingen lädt zum BuchMarktPlatz ein

Waiblingen. (wtm) Am Sonntag, 26. September, verwandelt sich von 11 bis 17 Uhr die idyllische Altstadt wieder in eine große, bunte Buchhandlung. Auf dem Marktplatz, der Langen Straße und rund ums Marktdreieck bauen zahlreiche Antiquare und Buchverkäufer ihre Büchertische auf. Beim gemütlichen Bummel auf diesem gut bestückten Büchermarkt kommen Sammler und Buchliebhaber ebenso auf ihre Kosten wie jemand, der sich einfach nur günstig mit Lesestoff eindecken möchte.

Auch Schallplattensammler werden fündig. Auch der Waiblinger Buchantiquar Ralf Neubohn (Der Nöck) in der Zwerchgasse, die Buchhandlung Taube am Marktplatz und die Buchhandlung Osiander am Marktdreieck stellen ein reichhaltiges Angebot zusammen. Ebenso hat die Stadtbücherei für diesen Tag wieder einen Büchertisch mit besonderen Schnäppchen vorbereitet.

Spannung und Entspannung

Die vielseitige Stuttgarter Künstlerin und Autorin Candida C. Stapf bietet Lesevergnügen mit ihren Kriminalromanen. Gleichzeitig sorgt sie auch für Entspannung mit ihrem Projekt 1001 Buddhas der Glückseligkeit. Die Unikate entstehen im Stuttgarter Atelier der Künstlerin in Handarbeit, aus edlen Papieren auf Körpern aus gebranntem Ton.

Aus Abfällen werden Einfälle

Unter den Arkaden des Alten Rathauses finden die Besucher in diesem Jahr außer Büchern aus zweiter Hand spannende Upcycling-Ideen. Die VHS-Dozentin Regina Münzenmaier zeigt, was man aus alten Büchern alles zaubern kann. In der „Freihändig -Werkstatt für Besonderes“ gehen Trompeten ein Licht auf und aus Flöten werden Kerzenständer. Der Aalener Bernd Dürr verleiht den alten Instrumenten durch ihre neue Funktion einen ganz eigenen Charme.

Upcycling-Produkte der Galerie Stihl Waiblingen

In Zusammenarbeit mit der Lebenshilfe für Menschen mit Behinderungen Bezirk Bruchsal-Bretten entstanden aus den Galeriebannern, die das ganze Jahr über an den Ortseingängen Waiblingens grüßen und auf die aktuelle Ausstellung Lust machen, kleine und große Umhängetaschen. Die individuellen Taschen schaffen auf diese Weise einen ganz besonderen Bezug zwischen Mode, Kunst und Umwelt. Auch überzähligen Werbeplakaten der Galerie wurde durch Upcycling neues Leben eingehaucht. Die Remstal Werkstätten der Diakonie Stetten schufen aus Ausstellungsplakaten stabile Papiertragetaschen in unterschiedlichen Größen, die sowohl Geschenke hübsch verpacken als auch den Einkauf sicher tragen. Die Umhängetaschen sowie die Papiertragetaschen erhalten Interessierte am Stand der Galerie Stihl Waiblingen unter den Arkaden.

Des Weiteren hat die Galerie Stihl Waiblingen gemeinsam mit dem Haus der Stadtgeschichte einen Büchertisch mit Schnäppchen aus dem Bestand der Museumsverwaltungen vorbereitet. Auch Kataloge, die begleitend zu Ausstellungen der Galerie Stihl Waiblingen herausgegeben wurden, sind zu günstigen Preisen im Angebot.

Für das leibliche Wohl sorgen die Waiblinger Cafés und Restaurants und laden zu einer entspannten Pause bei leckeren Gerichten und Getränken ein. Es gibt viel zu sehen und zu erleben auf dem 22. Waiblinger BuchMarktPlatz.

Sicherheit steht an erster Stelle. Die Standplatzeinteilung wird so gestaltet, dass die Abstands- und Hygieneregeln befolgt werden können. Wenn der Mindestabstand von 1,5 m nicht eingehalten werden kann, besteht Maskenpflicht.