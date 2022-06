Waldfest mit Stadtparkillumination

Der Förderverein des Musikvereins Stadtkapelle Welzheim veranstaltet am Samstag und Sonntag, 25. und 26. Juni, das traditionelle Waldfest an der Tannwaldhütte – in diesem Jahr wieder mit dem besonderen Highlight, der Stadtparkillumination am Samstagabend.

Das Waldfest beginnt am Samstagabend um 18 Uhr mit einem bunten musikalischen Melodienmix und sorgt für einen ersten Höhepunkt der Welzheimer Freiluftsaison. Ab Einbruch der Dunkelheit bringt die Stadtjugendkapelle (bei gutem Wetter) die Stadtparkillumination zum Leuchten, musikalisch umrahmt von der Welzheimer Stadtkapelle.

Zum Frühschoppen am Sonntagvormittag unterhält ab 11 Uhr der Musikverein Steinenberg die Besucher mit volkstümlichen Melodien. Die Stadtjugendkapelle zeigt ab 13.45 Uhr ihr musikalisches Können, während der Musikverein Fichtenberg das traditionelle Waldfest mit gewohnt schmissiger Unterhaltungsmusik ausklingen lässt.

Die Gäste erwarten an beiden Tagen neben kühlen Getränken verschiedene Speisen. Auch Kaffee und Kuchen werden am Sonntag vom bewährten Tannwaldhütten-Team angeboten.