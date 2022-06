Altütte. Waldklangbaden in der Hängematte: Zusammen mit drei Profi-Musikern und der Naturparkführerin Michaela Genthner geht es am Sonntag, 26. Juni, um 11 Uhr für rund zweieinhalb Stunden in die Natur.

Treffpunkt ist am Parkplatz beim Spiel- und Grillplatz Kallenberg, Hahnenhofstraße, Richtung Ponygestüt Hahnenhof, Kallenberg.

Ein kurzer, mit Musik untermalter, Spaziergang führt die Teilnehmer zu einer Naturbühne. Dort wartet ein Klangerlebnis mit den Musikern Andreas Deuschle (Didgeridoospieler und Instrumentenbauer), Ralph Gaukel (Didgeridoo, Percussion, Obertöne) und Ronald Waldbüßer (Musiker und Instrumentenbauer).

Hier beginnt das musikalische „Waldklangbad“ mit einer Vielzahl von Naturtoninstrumenten wie Didgeridoo, Flöten, Hang, Monochord oder Trommeln. Das kann ganz entspannt in der Hängematte genossen werden.

Die Kosten betragen 25 Euro pro Person. Teilnehmer sollen bitte wetterangepasste Kleidung, Sitzkissen falls vorhanden und Getränke mitbringen. Aufgrund begrenzter Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung erforderlich.

Weitere Infos gibt es unter0 71 91/31 86 53, genthner@die-naturparkfuehrer.de oder www.mit-der-natur.de.

Hier der Link zur Internetseite mit kurzem Film: https://www.mit-der-natur.de/willkommen-1/waklaba-waldklangbad-in-der-h%C3%A4ngematte/.