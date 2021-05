Wandern mit oder ohne Smartphone

Sulzbach/Murr. Auf der im letzten Oktober installierten Wandertafel am Albvereins-Wanderheim Eschelhof sind die beiden Rundwanderwege E1 und E2 bereits eingezeichnet und können per QR-Code auf das Smartphone heruntergeladen werden. Kürzlich haben die zwei Wanderfreunde Walter Rau und Winfried Müller beide Wege auch durchgehend ausgeschildert.

Damit können sich Wanderer und Spaziergänger auf diesen beiden Touren nun auch ohne elektronische Unterstützung problemlos orientieren. Das Wandern auf den frisch markierten Wegen rund um die Umgebung des Eschelhofs ist selbstverständlich coronakonform.

Die sportliche Route

Wanderroute E1: Eschelhof-Hörschbachtour. Start- und Zielpunkt: Wanderheim Eschelhof; Streckenlänge: 12,3 Kilometer; Auf- und Abstiege: je 341 Meter.

Die Tour führt über den Albvereinsweg „Roter Punkt“ zur Verbindungsstraße Murrhardt-Siebenknie und dann weiter über den Brünnelesweg zum vorderen Wasserfall in der Hörschbachschlucht. Auf dem Hangweg geht es dann zum hinteren Wasserfall und von dort auf dem zum Teil recht naturnah geführten Georg-Fahrbach-Weg zurück zum Wanderheim.

Die abwechslungsreiche Route verläuft auf Forstwegen und Pfaden. Sie ist für Kinder geeignet, allerdings nicht kinderwagentauglich.

Die Familientour

Wanderroute E2: Eschelhof-Familientour. Start- und Zielpunkt: Wanderheim Eschelhof; Streckenlänge: 5,2 Kilometer; Auf- und Abstiege: je 90 Meter.

Die Tour führt zunächst Richtung Wanderparkplatz. An einem renaturierten Teich vorbei geht es leicht bergauf zum „Mangoldsträßchen“, diesem folgend bis zum Umsetzer am Springstein und weiter Richtung Siebenknie. Auf dem Dörnich-Reute-Weg und der Verbindungsstraße Eschelhof-Siebenknie erreicht man, vorbei am Eschelsee, wieder das Wanderheim.

Die Route verläuft zum Großteil auf gut befestigten Schotter- oder Asphaltwegen und ist daher auch für Kinderwagen geeignet.