Waiblingen. Der Schwäbische Albverein, Ortsgruppe Waiblingen, und die WTM GmbH (Wirtschaft, Tourismus und Marketing GmbH) bieten am Samstag, 4. September, eine Wanderung zu den Remsschleifen an. Start ist um 9.30 Uhr an der Galerie Stihl Waiblingen.

Auf einem Teil der „Remsschleifen“ können Wandernde den Naturraum Rems auf einer abwechslungsreichen Tour erkunden. Der überwiegende Teil des Weges schlängelt sich entlang des Remsverlaufes und zeigt grüne Rems-Auen, das fließende Gewässer, schattige Bewaldung und gepflegte Streuobstwiesen. Unterwegs passieren die Teilnehmenden die Hegnacher Mühle mit ihrem Mühlenladen und die Vogelmühle, die der Energiegewinnung dient.

Teilweise beschreitet man hier das Natur- und Landschaftsschutzgebiet „Unteres Remstal“, in dem seltene Tiere und Pflanzen ihre Heimat haben. Wo die Rems in den Neckar mündet, enden die „Remsschleifen“ und auch die angebotene Wanderung. Von dort aus besteht die Möglichkeit, mit Bus und Bahn nach Hause zu gelangen.

Unterwegs gibt es eine kleine Weinverkostung beim Haufler Weinberg vom Bioweingut Häussermann. Die Wegstrecke beträgt insgesamt etwa neun Kilometer und dauert ungefähr dreieinhalb Stunden. Teilnehmende zahlen 9 Euro, Kinder bis 10 Jahre können kostenfrei mitwandern.

Damit die Wanderung stattfinden kann, müssen sich mindestens zwölf Personen anmelden. Die Veranstaltung ist ein Teil der Waiblinger Wandertage. Die Führung wird gemäß den Corona-Vorgaben der Landesregierung Baden-Württemberg durchgeführt. Eine Anmeldung zur Wanderung ist online möglich unter:

https://www.waiblingen.de/de/Der-Innovationsstandort/Tourismus/Stadtfuehrungen-.