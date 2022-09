Was jetzt bei der VHS beginnt

Winnenden. Die Sommerpause ist vorbei, ab Mitte September beginnen die neuen Kurse an der Volkshochschule Winnenden. Von Entdeckungsspaziergängen in Winnenden über Sprachkurse bis zu Line Dance reicht das Angebot.

Die Volkshochschule startet mit einem Naturspaziergang in Winnendens Innenstadt in den Spätsommer. Am Samstag, 17. September, geht es mit Dr. Robert Boehm auf die Suche nach Naturinseln in Gärten, Straßenrändern, Rabatten, Mauerritzen oder Pflasterfugen. Diese bieten wichtige Lebensräume und Nahrung für Bienen und zahlreiche andere nützliche Insekten.

Bei einem nachhaltigen Stadtspaziergang mit Annette Härdter am Mittwoch, 21. September, erfährt man, wo Menschen in Winnenden an einer lebenswerten Zukunft arbeiten.

Werkstattbesuch und Trommeln

Mit Kultur auf Tour geht es am Montag, 26. September, zum Bildhauerhof des Künstlers Michael Schützenberger in Berglen-Streich, der Einblicke in sein Arbeiten gibt. Am 24. und 25. September kann man in einem Wochenendkurs mit Thomas Eyison (afrikanisches) Trommeln lernen.

Bewegt in den Spätsommer

Mit Line-Dance-Kursen für Anfänger (ab 19. September) und Fortgeschrittene (ab 20. September) kann man beschwingt in das neue VHS-Semester starten. Freie Plätze gibt es auch noch in einem Feldenkrais-Kurs zur Entspannung für den Kiefer (ab 15. September) und in einem Angebot in der freien Natur (Joggen und Krafttraining) ab 20. September.

Sprachkurse starten wieder

Ab dem 19. September beginnen Anfänger- und Fortgeschrittenen-Kurse für Englisch, Französisch, Portugiesisch, Italienisch, Chinesisch, Griechisch, Russisch und Arabisch.

Weitere Informationen zu den Kursen und noch mehr Angebote aus allen Bereichen findet man immer aktuell unter www.vhs-winnenden.de. Anmeldungen sind direkt im Internet oder unter0 71 95/1 07 00 möglich.