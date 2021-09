Was klappert die Mühle am Bach?

Gschwend. Petra Klinger, Naturparkführerin des Schwäbisch-Fränkischen Waldes, lädt am Samstag, 18. September, 15 Uhr, zu einer spannenden Outdoor-Lesung mit der Schauspielerin Leslie Roehm (vielen bekannt durch ihre Auftritte im Bandhaus Backnang) ein. Und dies an einem Originalschauplatz, der Hundsberger Sägmühle nahe Gschwend.

Das Thema lautet „Was klappert die Mühle am rauschenden Bach? Eine kulturgeschichtliche Zeitreise aus Sicht der Müllerei“.

Frauen und ihre Arbeit sind heute in aller Munde, dass aber auch die Geschichte der Müllerei viel mit Frauen und ihrer harten Arbeit zu tun hat, weiß kaum jemand. Die Geschichte der Müllerei ist auch eine Geschichte der Frauen, die lange Zeit als Müllerinnen und Mahlerinnen gearbeitet haben.

Mühlen sind Stätten voller Romantik, geheimnisumwittert, spukvoll und schauerlich zugleich. Die Mühle versinnbildlicht Leben, Liebe, Aberglauben, den Umgang mit dem Teufel, Mystik und Zauberei.

Menschen erzählen sich Geschichten um sagenumwobene Mühlen, die außerhalb der Ortschaften und oft sehr einsam liegen. Der Müller arbeitete auch nachts, und wer weiß, was noch alles geschah? Sogar Altweibermühlen soll es gegeben haben – in Trippsdrill erzählt man bis heute davon, dass auf geheimnisvolle Weise in einer Mühle alte Frauen zu jungen Mädchen „umgemahlen“ wurden.

Geschichten und Märchen

Mühlengeschichten oder Mühlenmärchen haben ihren Reiz nicht verloren, sie sind ein unerschöpflicher Quell von Sagen, Märchen und Liedern.

Leslie Roehm erzählt eindrücklich auch Geschichten von Eberhard Bohn aus Kirchenkirnberg, dem „Mühlenpapst“. Geschichten von Müllern, die mit dem Teufel im Bunde sind, von Mühlenspuk, Zauberern und Wassergeistern. Gänsehaut inbegriffen.

Der Eintritt beträgt 10 Euro pro Person, Kinder bis zehn Jahre 4 Euro. Bitte Sitzkissen oder Klappstuhl mitbringen, bei Bedarf Vesper und Trinken.

Eine Anmeldung bis Freitag, 17. September, ist erforderlich unter01 70/5 24 53 11 oder per E-Mail an klinger@die-naturparkfuehrer.de.