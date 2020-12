Was wäre, wenn es Nixen wirklich gäbe?

Waiblingen. Von der Kolumne in „Mein Wochenblatt“ ist der Name dem einen oder anderen Leser bereits bekannt. Seit Juli ist nun auch der erste Roman von Mathias Schwappach im ZVW-Shop und überall im Buchhandel erhältlich.

Mit „Nixen - Sie kommen aus der Tiefe“ legt der Autor und ZVW-Redakteur einen durchweg spannenden und mitreißenden Mystery-Thriller vor, der einer Figur ein Forum bietet, die bislang in diesem Genre noch viel zu selten vertreten ist: der Meerjungfrau.

Über Vampire und Zombies ist inzwischen alles erzählt, was es zu erzählen gibt. Das Mystery-Publikum ist auf der Suche nach neuen Stoffen und Identifikationsfiguren. Ein Wesen hat dabei ganz besonders viel Potenzial, in naher Zukunft einen neuen Hype in Literatur und Film anzuführen: die Meerjungfrau.

Ein Mystery-Thriller, der in der Gegenwart spielt

Wer allerdings bislang nach Geschichten rund um diese mysteriösen Meereswesen suchte, brauchte dabei viel Geduld: Nur wenige Autoren wagten sich bisher an dieses Thema heran.

Im Juli 2020 erschien der Roman „Nixen – Sie kommen aus der Tiefe“. Ein Mystery-Thriller, verfasst vom Remshaldener Autor und Journalist Mathias Schwappach, herausgegeben beim Verlag Südwestbuch Media Entertainment (SME) in Waiblingen.

Es geht dem Autor vor allem um gute Unterhaltung

Die Geschichte spielt in unserer modernen Gegenwart und bietet neben der Begegnung mit den Meejungfrauen auch Bezüge zum Spionage- oder zum Wirtschafts-Thriller.

„Es sind im Grunde drei Geschichten, die sich aufeinander zubewegen, einander auch immer wieder streifen – und am Ende zusammenlaufen“, erklärt der Autor. Sein Ziel sei es gewesen, einen spannenden und kurzweiligen Roman zu schaffen.

„Die Leser sollen Freude daran haben, sollen sich in die Geschichte fallen und einfach mitreißen lassen können“, sagt Schwappach. „Es geht mir in erster Linie um gute Unterhaltung, dicht gefolgt von ein wenig Nervenkitzel – und dem einen oder anderen Aha- oder Lerneffekt.“

Die mitreißende Handlung des Mystery-Thrillers

Die Handlung in Kürze: Ein unheimliches Erlebnis im kalifornischen „Sea Fun Park“ reißt die 17-jährige Maya abrupt aus ihrem Alltag: Fremdartige Gefühle ergreifen Besitz von ihr. Und als sie mit ihrer US-Junioren-Mannschaft zur Schwimm-Meisterschaft in die australische Stadt Darwin fliegt, wird alles noch viel schlimmer.

Ihr Körper verändert sich. Es kommt zu bizarren Unfällen und beängstigenden Übergriffen.

Während ein skrupelloser Manager aus dem Northern Territory in den Tiefen des indischen Ozeans das ganz große Geld wittert und sogar die CIA unweit der Küste von einer geheimen unterirdischen Station aus eine neue Spezies ins Visier nimmt, beginnt für Maya ein Kampf um ihre neue Existenz.

Der Roman ist reine Fiktion. Doch die Tiefsee ist bis heute noch kaum erforscht. Was wäre, wenn dort unten, von der Menschheit unentdeckt, eine intelligente Spezies existieren könnte? – Was wäre, wenn ...?

Der Roman ist im ZVW-Shop und überall im Buchhandel erhältlich. Weitere Informationen gibt es auf www.mathias-schwappach.de oder bei Facebook und Instagram.