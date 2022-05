Schorndorf. Nach den grandiosen Erfolgen der Wohnzimmerkonzerte im neuen Eventraum des Vereins Schatzkiste wagen die Verantwortlichen nun mit Naim einen Schritt raus aus der Musik, rein in den Bereich der Comedy.

Das Programm „Waschen, schneiden… aber flott?“ des Backnanger Stand-up-Comedian ist am Freitag, 20. Mai, 20 Uhr, in den Räumen der Schatzkiste, Vorstadtstraße 67, zu erleben.

Naim Jerome Antoine Sabani – diesen Namen muss man erst mal mit Leben füllen. Der charismatische Schlafanzugträger ist fast so witzig wie Mario Barth, nur fetter. Wer erkennen will, was Scheitern in allen Lagen bedeutet, muss ihn einfach erleben. Der aufgeweckte Cosmopolit versucht, sein Leben, seinen harten Job als Friseur, Comedian, Hobbykoch und Model (Unterhosenmodel für lange Unterhosen) unter eine Hut zu bringen.

Wer spritzige, intelligente, doppeldeutige Gags mag, wird bei ihm seine wahre Freude haben. Wer trockenen schwäbischen Humor erwartet, ist bei ihm genau richtig.

Der Eintritt kostet 9 Euro. Karten im Vorverkauf gibt es unter: tickets@die-schatzkiste.info.