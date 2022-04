Spiegelberg. Das Theater Kabirinett, Kleinhöchberger Weg 1 in Spiegelberg-Großhöchberg präsentiert am Freitag, 22. und am Samstag, 23. April das Open-Air-Stück „Webers G-Versuche – Auf dem Weg zum G-Punkt und drumrum!“ Die Vorstellungen beginnen jeweils um 19 Uhr am Wanderparkplatz am Friedhof.

Wir haben uns G-testet und G-impft. Wir sind G-nesen und G-boostert. Wir haben aus der Not eine Tugend gemacht und alle das gute, alte Spazierengehen neu entdeckt.

Thomas Weber begibt sich in einem neuen Open-Air-Stück „Webers G-Versuche – Auf dem Weg zum G-Punkt und drumrum!“ auf neues Terrain. Mit seinem Publikum geht er buchstäblich über Stock und Stein.

Ist der Mensch schon ein Fall für den Kammerjäger? Über die Verordnung von Waldbädern und mit dem Schwanz wedelnde Bäume sinniert er, sowie den gewinnbringenden Einsatz von Wildkameras in Zusammenarbeit mit Regionalsendern. Begegnet Webers intime Spazierrunde der Betriebssportgruppe Paradies? Schweigen im Walde.

Zurück auf dem Boden der Tatsachen. Oder noch tiefer.

Nach der Wiederentdeckung der Spazierlust holt Weber sein Publikum nach vielen virtuellen Betriebsstunden zurück auf den Boden der Tatsachen. Vielleicht auch noch tiefer.

Treffpunkt ist auf dem Wanderparkplatz am Friedhof (Ortseingang Großhöchberg). Die Veranstaltungen finden bei jedem Wetter draußen statt, weshalb das Publikum unbedingt der Witterung entsprechend gekleidet sein und Trittsicherheit mitbringen sollte.

Das Stück dauert circa 90 Minuten plus anschließendem Imbiss. Die Spazierstrecke beträgt rund vier Kilometer, es gibt keine Sitzmöglichkeiten.

Karten

Der Eintritt beträgt inklusive einem Getränk und kleinem Imbiss 32 Euro/ermäßigt 26 Euro. Karten-Reservierungen und Informationen: 0 71 94/91 11 40 und auf www.kabirinett.de.