Weihnachts-Aktion per Video

Das Kabirinett macht Christbaumkultur. Eine experimentelle, interaktive Video-Weihnachts-Full-Service-Aktion, bei der der Gast am Ende eine regionale Bio-Nordmanntanne aus dem Schwäbischen Wald vor seiner Haustüre findet.

So kann das Weihnachtfest ganz traditionell gefeiert werden, und der Wendelin trotz Theater-Shutdown auch irgendwie mit dabei sein.

Wendelin hat persönlich für seine Zuschauer einen Weihnachtbaum in der Christbaumkultur geschlagen, dies filmisch festgehalten und das wird der Gast dann auch über einen Videolink sehen können.

Wer will, kann um das AdWendelin-Gefühl perfekt zu machen, ein Weihnachtsset mit Baumschmuck, Bratapfelrezept und Weihnachtspoem obendrauf haben. Und falls noch ein Geschenkgutschein für Weihnachten gewünscht ist, bringt Wendelin den gleich bei der Christbaumkultur mit.

Die Christbaumkultur gibt es als ein mini, kleines, mittleres, großes oder maxi Paket zu buchen.

Speziell Firmen, die während der Weihnachtszeit ganz nah an ihren Kunden und Mitarbeitern sein wollen, können die Christbaumkultur auch verschenken oder sich selbst in die Firma stellen. Jeder Baum ist handverlesen, in bester Wendelin-Qualität und ein Unikat. Der Baumstamm so beschnitten, dass die Weihnachtstanne direkt in den Christbaumständer gestellt werden kann. Wendelins Anspruch jedoch ist klar definiert: „Jede Weihnachtstanne, die Wendelin liefert, würde er sich auch selbst in seinem Wohnzimmer wünschen!“ Bestellungen nimmt das Kabirinett ab sofort unter Tel. 0 71 94/91 11 40 entgegen oder unter www.kabirinett.de.