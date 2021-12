Weihnachtsgeschichte(n) auf der Theaterbühne

Backnang. Ein weihnachtliches, besinnliches und winterliches Programm erwartet Besucherinnen und Besucher in den nächsten Tagen im Galli Theater.

Am Donnerstag, 23. Dezember, um 16 Uhr und an Heilig Abend, 24. Dezember, um 15 Uhr präsentiert das Galli Theater „Die Weihnachtsgeschichte“ für Kinder und Erwachsene, eine wundervolle Einstimmung auf Weihnachten.

Aber auch nach den Feiertagen geht das Theater nicht in die Winterpause. Am Dienstag, 28. Dezember um 16 Uhr, entführt Renate Großmann große und kleine Zuschauer mit „Aladdin und die Wunderlampe“ in den Orient.

Richtig winterlich wird es dann am Mittwoch, 29. Dezember, um 16 Uhr mit dem Kindertheaterstück „Die Schneekönigin.“ In dem Märchen des dänischen Dichters Hans Christian Andersen sucht ein Mädchen nach seinem verlorengegangenen Spielkameraden, der von einem Zauberspiegel in die Irre geleitet und von der Schneekönigin entführt wurde. Es spielt das Galli Theater Ensemble Backnang.

Am Donnerstag, 30. Dezember, die groteske Komödie „Die Clownin erwacht“ auf dem Spielplan. Für diese Aufführung beträgt der Eintritt 17 Euro, ermäßigt 12 Euro.

Der Eintritt für alle Kindertheatervorstellungen beträgt 8 Euro für Erwachsene und 6 Euro für Kinder.

Die Leitung des Galli Theaters bittet um Kartenvorbestellungen.

Weitere Informationen und Anmeldung gibt es beim Galli Theater, Ölberg 12, Backnang,0 71 91/91 09 01, backnang@galli.de, www.galli-backnang.de.