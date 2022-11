Weihnachtskonzert mit dem Chocolate Gospel Choir

Schorndorf. Der Chocolate Gospel Choir des CVJM Schorndorf rundet sein 20. Jubiläum mit dem Weihnachtskonzert „Christmas Alive“ am Freitag, 16. Dezember, 20 Uhr, in der Stadtkirche Schorndorf ab.

Die Weihnachtskonzerte mit dem Chocolate Gospel Choir in der Schorndorfer Stadtkirche haben schon eine Tradition. Endlich kann dieses Jahr, nach einer zweijährigen Corona-Pause, das besondere Konzert-Highlight wieder stattfinden.

Der Chor präsentiert neben traditionellen Weihnachtsklassikern wie „Silent Night“ und „The First Noel“ auch wieder Premieren wie ein fetziges „Go Tell It On The Mountain“ in einer Pentatonix-Version. Ein weiteres Highlight ist das neue „Mary Did You Know“, das von einem Streicher-Trio begleitet wird.

Aber auch ein deutscher Titel wie „Mitten in der Nacht“ von Rolf Zuckowski wird in einem neuen Arrangement dargeboten. Abgerundet wird das Programm durch weitere Highlights aus dem Sommerprogramm, wie das neu arrangierte „Sister Act Medley“.

Der Chocolate Gospel Choir, seine ausdrucksstarken Solisten und die tolle Live-Band wollen mit einem abwechslungsreichen und berührenden weihnachtlichen Musikgenuss der besonderen Art ihr Jubiläumsjahr beschließen und wieder viele besondere Gänsehautmomente zaubern.

Tickets und weitere Informa-tionen gibt es online auf der Website von Chocolate - www.chocolate-gospelchoir.de.