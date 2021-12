Weihnachtskonzert mit Rolacas

Waiblingen. Villa Roller, Kulturhaus Schwanen und Kult!ufer laden am Samstag, 18. Dezember, zu einem Konzert mit Rolacas & Gästen in das Kulturhaus Schwanen, Winnender Straße 4, ein. Die Veranstaltung läuft unter dem Titel „In 6 Tagen ist Weihnachten“ und beginnt um 20 Uhr im Schwanensaal.

Womit läutet sich die Weihnachtszeit am besten ein? Mit Plätzchen, Glühwein, stimmungsvollen Lichtern und ja, ganz richtig: mit guter Musik! Das Weihnachtskonzert der Rolacas in der Villa Roller ist über die letzten acht Jahre schon Tradition für viele geworden. Da dies aufgrund der Corona-Pandemie in der gewohnten Location leider nur wenigen Besuchern vorbehalten wäre, wandert das Weihnachtskonzert kurzerhand in das Kulturhaus Schwanen.

The Rolacas sind vier melancholische Typen, die, trotz musikalischer Aufarbeitung ihrer Gedanken auf dem Drahtseil, gespannt zwischen depressiven Phasen und himmelhochjauchzenden Passagen des Lebens, balancieren.

Aufgewachsen in den Banlieues rund um Stuttgart wurden Dominik, Christof, Oliver und Jorin schon im frühen Kindesalter vom Sound der Garagen Großbritanniens und Schwedens geprägt. Im träumerischen Feinstaubsmog im Kessel ist die Musik der Rolacas genau die richtige Medikation zum Durchhalten in den dunkelsten Stunden. So bleibt die Menschheit glücklicherweise nicht von den nachdenklichen Liedern und mitreißenden Ohrwürmern der Selbsthilfegruppe The Rolacas verschont.

Das Weihnachtskonzert steht wie immer ganz unter dem Motto „support your locals“. Das Publikum darf gespannt sein, wer neben den Rolacas noch auf die Bühne treten wird!

Karten gibt es nur an der Abendkasse für 5 Euro.