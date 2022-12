Weihnachtsliedersingen zur Heiligen Nacht

Schorndorf. Alle Jahre wieder lädt das Große Blasorchester (GBO) Schorndorf am Samstag, 24. Dezember, zum Weihnachtsliedersingen unterm Christbaum am Oberen Marktplatz ein. Um 17 Uhr erklingen nach dem evangelischen Gottesdienst in der Stadtkirche auf dem Marktplatz unter dem Weihnachtsbaum traditionelle Lieder zum Fest, die zum Verweilen und Mitsingen in weihnachtlicher Atmosphäre einladen. Damit niemand trotz des kalten Wetters frieren muss, wird sowohl roter als auch weißer Glühwein und Weihnachtspunsch angeboten. Foto: GBO