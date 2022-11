Weihnachtsmarkt mit lebender Krippe

Der stimmungsvolle Weihnachtsmarkt der Gemeinde Leutenbach findet wieder im Spatzenhof statt, und zwar am Samstag, 3. Dezember, 15 bis 22 Uhr, und am Sonntag, 4. Dezember, 11 bis 20 Uhr.

Bürgermeister Jürgen Kiesl eröffnet den Weihnachtsmarkt am Samstag um 16.45 Uhr. Der Nikolaus leert am Samstag ab 15.45 Uhr und am Sonntag ab 14 Uhr für die Kinder seinen Gabensack. Zum Beginn des Weihnachtsmarktes singen Kinder Weihnachtslieder und schmücken den Weihnachtsbaum.

Für kleine Besucher ist die „lebende“ Krippe mit Ochs, Esel und Schafen eine besondere Attraktion.