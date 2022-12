Weihnachtsoratorium: „Jauchzet, frohlocket!“

Waiblingen. Der Chor der Eltern und Freunde des Saliergymnasiums bringt zusammen mit dem Oberstufenchor die Teile eins bis drei des Weihnachtsoratoriums von Johann Sebastian Bach auf die Bühne: Die zwei Konzerte finden am Samstag, 17. Dezember, um 20 Uhr und am Sonntag, 18. Dezember, um 19.30 Uhr in der katholischen Kirche St. Antonius in Waiblingen, Fuggerstraße 31, statt.

Kann man das Weihnachtsfest schöner einläuten als mit Bachs Weihnachtsoratorium? Für den Chor der Eltern und Freunde des Salier Gymnasiums und dem Oberstufenchor ist die Antwort klar. Deshalb bringen sie dieses Werk am vierten Advent in der katholischen Kirche St. Antonius in Waiblingen zum Klingen. Für viele ist Weihnachten eng mit diesen Kantaten und Chorälen verbunden, ein Livekonzert dieser Musik darf daher nicht fehlen.

Aja Schwoerer, der Leiterin der Chöre und des Sinfonia 02 Orchesters, ist es wieder gelungen, einen ganzen Reigen hervorragender Solisten und Solistinnen zu engagieren, zwei von ihnen sogar ehemalige Schüler des Salier Gymnasiums mit anschließenden Musikerkarrieren.

So zieht es die Sopranisten Claudia Böhme und den Bass David Pichelmaier wieder in die alte Heimat. Zusammen mit der Altistin Margret Hauser und dem Tenor Daniel Schmid entführen sie die Zuhörer in Bachs Welt der Musik. Schon seit vielen Jahren arbeitet Aja Schwoerer auch erfolgreich mit dem Ensemble Sinfonia 02 zusammen, das auch diese beiden Aufführungen wieder als Orchester begleiten wird.

Karten zu 18 Euro, für Schüler und Studierende 10 Euro, sind im Vorverkauf bei der Touristeninformation in Waiblingen oder in der Brunnenapotheke Korb erhältlich. An beiden Terminen gibt es auch Karten an der Abendkasse.