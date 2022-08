Rund um den Hanweiler Besen findet von Freitag, 19., bis Montag, 22. August ein Weinfest statt. Das Fest beginnt am Freitag um 17 Uhr, am Samstag um 16 Uhr und am Sonntag und Montag um 11.30 Uhr.

Im Hofbereich gibt es nun eine Musik-Lounge mit Platz zum Tanzen. Hier spielt am Samstagabend um 18 Uhr TSAP, The Semi Acoustic Project. Zum Abschluss des Weinfestes musizieren Günter (Gitarre) und Matthias (Akkordeon) am Montag ab 16 Uhr im Besengarten.