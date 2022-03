Weinstadt Jazztage: Joo Kraus & Marialy Pacheco

Weinstadt. Jazztrompeter Joo Kraus und die kubanische Pianistin Marialy Pacheco treten am Samstag, 12. März, um 20 Uhr in der Jahnhalle, Jahnstraße 2, in Endersbach auf. Einlass ist eine Stunde vor der Veranstaltung.

Ganz gleich, ob Joo Kraus solo mit dem kubanischen Pianisten Omar Sosa, Paula Morelenbaum oder Nana Mouskouri auftritt, stets ist da dieser unverwechselbare Ton: kraftvolle Spielfreude gepaart mit sensibler Achtsamkeit für die Mitmusiker. Der Ulmer hat seine Wahrnehmung für Musikstile aus aller Welt geöffnet, aber seine mal schwermütigen, mal heiteren Melodien bleiben hundert Prozent Joo Kraus.

Dieser Abend, an dem er zusammen mit der kubanischen Ausnahmepianistin Marialy Pacheco auftritt, stellt allerdings eine Ausnahme dar, weil Kraus ein Jubiläumsprogramm extra für den Jazzclub Armer Konrad arrangiert hat, quasi eine Deluxe-Version mit dem Streichquartett Lady Strings. Neben kubanischer Intensität, elektronischem Space und Loops wird dieser Abend durch die Streicherfarbe ganz berührende Momente voller Tiefe bescheren. Ursprünglich war das Konzert im Jahr 2020 geplant - wir freuen uns, dass es jetzt nachgeholt wird.

Musikerinnen und Musiker: Marialy Pacheco, Klavier, Joo Kraus, Trompete, Charlotte Balle, Geige, Lisa Barry, Geige, Dorothea Galler, Viola, Maria Friedrich, Cello, Veit Hübner, Kontrabass.

Mehr Infos auf www.jookraus.com.

Karten

Karten kosten im Vorverkauf: 32 Euro, ermäßigt 27 Euro, Restkarten zu 35 Euro an der Abendkasse verkauft.

Auf www.jak-weinstadt.de gibt es unter der Konzertankündigung einen Link zum Vorverkauf. Dort finden sich auch die aktuellen Coronabestimmungen.