Weintag mit Peter Bühr & his Flat Foot Stompers

Waiblingen. Der Biergarten Schwaneninsel lädt ein zum 18. Waiblingen Weintag am Sonntag, 22. August, 11 Uhr, mit Jazz von Peter Bühl & his Flat Foot Stompers. Garantiert ist ein abwechslungsreicher Jazz vom Feinsten, dargeboten von einer Band, der Spaß und Spielfreude in jedem Stück anzuhören ist.

Die Formation um den Klarinettisten und Saxophonisten Peter Bühr ist national und international ein gefragter und gern gesehener Gast bei verschiedenen hochrangigen Veranstaltungen.

Auftritte beim Dixiland Jubilee in Sacramento, Kalifornien, die Teilnahme am Edinburgh Jazz Festival in Schottland und schon vor der Wende die erste Einladung zum Internationalen Dixieland Festival in Dresden sind nur einige Beispiele dafür.

Seit 2010 in neuer Besetzung

Im Jahr 2010 formierte sich die Jazzband neu. Zu den Erfolgen in neuer Besetzung, zu neuen Stücken und neuen Arrangements aus 100 Jahren Jazz, Swing und Broadway, kamen die faszinierenden Classic-meets-Jazz-Auftritte mit der Sopranistin Cornelia Götz oder der Sopranistin Melanie Diener.

Verbundenheit zu den Jazz-Größen der Welt

Die musikalische Verbundenheit zu Jazzgrößen der ganzen Welt, wie Johnny Varro, führt auch heute noch zum ein oder anderen Gastauftritt.

Wer weiß, vielleicht gibt es ja auch beim Konzert auf der Schwaneninsel dahingehend eine Überraschung.

Es spielen beim Konzert im Biergarten Schwaneninsel folgende Musiker: Andy Lawrence - Trompete und Gesang, Peter Bühr - Klarinette, Alt- und Sopransaxophon, Benno Reinhard - Posaune sowie Wolfram Grotz - Piano, Felix Gschwind - Gitarre, Helmut Siegle - Bass und Bernard Flegar - Schlagzeug.

Weinprobe mit Fellbacher Weingärtnern

Zur Musik untermalten Weinprobe stellen Fellbacher Weingärtner den Gästen ausgesuchte Weine vor.

Der Eintritt ist frei! Bei unklarer Wetterlage informieren sich Interessierte bitte in den sozialen Medien oder unter0 71 51/98 69 70.