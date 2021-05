Weiterziehen wie die Wandervögel

Weinstadt. Ein lebendiges Kunstprojekt mit dem Titel „Wings“ ist bis Sonntag, 30. Mai, auf einer Wiese beim Naturfreundehaus Strümpfelbach, Im Breitgarten 1, zu sehen. Die Initiatoren sind der Metallgestalter Albrecht Rühle aus Weinstadt und der Land-Art-Künstler David Klopp aus Winterbach.

Die Installation beinhaltet eine Gruppe von neun beweglichen, sich selbst in den Wind drehenden Doppelflügeln - „Wings“ genannt. An die Flügel aus geschmiedetem Metall sind filigrane Bastfasern geknüpft, die sich mit dem Wind bewegen und in der Sonne leuchten. Die Doppelflügel lagern auf etwa drei Meter hohen Metallruten, die in kompositorischer Anordnung im Erdreich verankert sind.

Der gewählte Standort bietet einen eindrucksvollen Panoramablick über das Remstal und lädt zu Wanderungen in der direkten Umgebung ein. Das Grundstück wird freundlicherweise von der Stadt Weinstadt zur Verfügung gestellt. Unmittelbar in der Nähe befindet sich die Skulpturenallee des bekannten Bildhauers Professor Karl Ulrich Nuss.

Erfreulicher Lichtpunkt vor dem Hintergrund Corona

Das Kunstprojekt „Wings“ wurde konzipiert, um vor dem Hintergrund der Corona-Situation einen erfreulichen Lichtpunkt im öffentlichen Raum zu setzen.

In Zeiten von geschlossenen Museen und eingeschränkter Reisefreiheit soll das bewegliche Kunstprojekt darauf aufmerksam machen, dass sich die Natur ständig im Wandel befindet und sich die Dinge auch wieder zum Besseren ändern können. Außerdem verweist es darauf, dass das Remstal sehr reizvolle Ausflugsziele bietet, an denen sich hier und jetzt Kultur mitten in der Landschaft erleben lässt.

Die „Wings“ sollen weiterziehen

Das Projektkonzept beinhaltet, dass die „Wings“ wie ein Schwarm von Wandervögeln weiterziehen werden. Sie können an anderen, landschaftlich reizvollen Standorten im Remstal installiert werden. Als Heimatort von Albrecht Rühle ist die Premiere der „Wings“ jetzt in Weinstadt gestartet.