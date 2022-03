Kernen. Pünktlich zum Frühlingsbeginn und gefördert von der Bürgerstiftung Kernen veranstaltet der Verein „Klassik in Stetten“ am Sonntag, 13. März, ein Sonderkonzert im großen Saal des Bürgerhauses in Kernen-Rommelshausen.

Unter dem Titel „Wenn der weiße Flieder wieder blüht…“ erwartet die Zuhörer ein bunter Strauss an heiteren und unbeschwerten Melodien. Die Bandbreite reicht von klassischen Meisterwerken wie Puccinis „Oh mio babbino caro“ oder Brahms ungarischen Tänzen über Walzer von Johann Strauß und Operettenarien von Offenbach bis hin zu den originellen Konzertstücken aus der Feder des amerikanischen Komponisten Leroy Anderson.

Solistin des Abends ist die Fellbacher Mezzosopranistin Annette Pfeifer, die von einem neunköpfigen Ensemble von Musikern aus Stuttgart und Reutlingen begleitet wird. Der Posaunist und Moderator Matthias Nassauer führt auf feinsinnige und humorvolle Weise durch das Programm. Das Konzert beginnt um 17 Uhr.

Der Eintritt kostet 19 Euro, ermäßigt 11 Euro (Schüler, Studenten).

Es gilt die 3G-Regel. Vorgeschrieben ist außerdem das Tragen einer medizinischen Maske.

Karten sind nur an der Abendkasse erhältlich. Reservierungen unter: klassikkonzerte.stetten@yahoo.com oder telefonisch unter 01 51/23 41 88 81.