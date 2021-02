Wer kann Backnang? Fragen an die OB-Kandidaten/innen

Backnang. Der Stadtjugendring Backnang veranstaltet am Sonntag, 21. Februar, um 20 Uhr eine interaktive Podiumsdiskussion zur Oberbürgermeisterwahl am 14. März in Backnang. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Was sind die Ziele der Kandidaten und Kandidatinnen? Welche Motive treiben sie an, die Nachfolge von Dr. Frank Nopper antreten zu wollen? Ein nettes Gehalt, Aufmerksamkeit oder doch der Wunsch, die Zukunft der Murr-Metropole zu gestalten?

Acht Kandidaten stellen sich bei der interaktiven Podiumsdiskussion via Zoom den Fragen. Nach einer ersten individuellen Vorstellung der Kandidaten folgt eine kurze Fragerunde durch Moderatoren des Stadtjugendring Backnang. Anschließend werden alle Teilnehmer in „Break-out“ rooms (virtuelle Räume) aufgeteilt. Hier gibt es die Möglichkeit, jedem Kandidaten individuelle Fragen zu stellen.

Ob Fragen zur Umgestaltung des Backnanger Bahnhofs, Fragen zum Skaterpark, zum Thema Bürgerbeteiligung – hier kann jeder seine Themen platzieren.

Alle fünf Minuten werden die Kandidaten die Räume wechseln, so dass jeder Teilnehmer die Chance hat, jedem Kandidaten seine Fragen zu stellen. Schneller hat man noch nie alle Kandidaten kennenlernen können.

Wer teilnehmen möchte, sollte sich jetzt schnell unter obwahl@stadtjugendring-backnang.de anmelden – die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Unterstützung findet die Veranstaltung im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben! Demokratie fördern. Vielfalt gestalten. Extremismus vorbeugen“.

Etwaige Kandidaten, die noch nicht berücksichtigt wurden, können sich nachträglich noch melden.