Werke von Mendelssohn, Langlais und Franck

Winnenden. An jedem Sonntag im Juli finden um 17 Uhr Orgel-Gottesdienste in der Schlosskirche in Winnenden statt. Am 4. Juli spielt Thorsten Hülsemann, Bezirkskantor an der Klosterkirche Maulbronn. Am 11. Juli ist der in Winnenden lebende Professor für Orgelspiel, Dr. Hans Schnieders, um 17 Uhr zu hören.

Die Liturgie hält Pfarrer Karl Braungart von der Kirchengemeinde Schelmenholz-Breuningsweiler-Hanweiler.

Das Orgelprogramm von Hans Schnieders umfasst die viersätzige Orgelsonate Nr. IV in B-Dur von Felix Mendelssohn Bartholdy. Ein faszinierend virtuoses Werk. Ruhige Orgelklänge stimmt die Adoration von Jean Langlais an. Beschlossen wird der Orgelgottesdienst mit dem Choral a-Moll des französischen Meisters César Franck.

Telefonische Anmeldung

Die verkürzten Orgel-Gottesdienste finden unter besonderen Hygienebestimmungen statt. Die Teilnahme ist nur nach telefonischer Anmeldung möglich. Das Anmeldetelefon unter der Nummer 01 57/50 48 63 30 ist werktags von 9 bis 12 Uhr freigeschaltet.

Die zur Verfügung stehenden 45 Sitzinseln der Schlosskirche können mit je zwei Personen besetzt werden.

Ein ausführliches Programmblatt führt durch den Orgel-Gottesdienst.