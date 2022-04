Werkstätten der Kunst werden zu Ausstellungsräumen

Schorndorf. Nach den erfolgreichen ersten beiden Schorndorfer Ateliertagen lädt das Kulturforum auch dieses Jahr wieder dazu ein, bei ausgiebigen Begegnungen und Gesprächen mit den teilnehmenden Künstlerinnen und Künstlern neue Werke und unbekannte Räume zu entdecken.

Kunstinteressierte können am Samstag, 23. April, von 14 bis 22 Uhr einen Blick hinter die Kulissen zahlreicher Ateliers und Galerien werfen und natürlich das eine oder andere Original erwerben. Der Eintritt ist frei.

Geöffnet sind folgende Ateliers: Bertold Becker, Gmünder Straße 65 (Schock-Areal); Lydia Feulner-Bärtele, Risslerinstraße 18a; Kathrin Feser, Gmünder Straße 65 (Schock-Areal); Renate Busse, Friedhofstraße 15 (Eingang Garten-Atelier); Beate Walter, Gmünder Straße 65 (Atelier Fundort Schock); Ebba Kaynak, Vorstadtstraße 61-67; Atelier GaLa, Grabenstraße 28; Rüdiger Penzkofer, Vorstadtstraße 61-67; Hartmut Renner, Gmünder Straße 6; Steffen Schulze, Gmünder Straße 65 (Schock-Areal); Christoph Traub, Stuttgarter Straße 11 (Röhm-Areal); Atelier 4: Gez Zirkelbach und Heinrich Adler, Wieslauftalstraße 143, Schorndorf-Haubersbronn; Matthias Kohlmann, Konrad-Hornschuch-Straße 67, Gebäude C2, Urbach; Renate Gross, Schumannweg 3, Urbach; Annette Schock, Weilerstraße 52; Atelier 3 S: Friedrich Schock und Wolf-Ulrich Siebert, Höllgasse 10; Marlies Spiekermann, Bismarkstraße 13; Künstlergruppe im Röhm.

Der Infopoint befindet sich in der Q-Galerie für Kunst Schorndorf in der Karlstraße 19. Das Tragen der Maske in Innenräumen wird empfohlen.

Alle Informationen zum Ateliertag und den beteiligten Künstlern unter www.kulturforum-schorndorf.de und am Tag der Veranstaltung am Infopoint in der Q-Galerie für Kunst und in den beteiligten Ateliers.