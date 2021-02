Wie nasse Moore dem Klima helfen können

Naturnahe Moore sind als Kohlenstoffspeicher für den Klimaschutz wichtiger als die Wälder der Erde. Doch entwässerte Moore geben Kohlendioxid ab und beschleunigen so die Erderwärmung. Experten sehen vor allem einen Weg, um das langfristig zu verhindern.

Nebelschwaden ziehen durch das Ahrensfelder Moor, Torfmoos und Farne breiten sich entlang der Tümpel aus. Über Jahrhunderte waren Moore wie dieses im Nordwesten Niedersachsens, dem moorreichsten Bundesland der Republik, unbrauchbar für die Landwirtschaft.

95 Prozent der Moore in Deutschland gelten als tot

Mühevoll kultivierten Moorbauern die Böden und machten sie nutzbar. Lange wurde im Ahrensfelder Moor zudem Torf etwa für Blumenerde abgebaut - ab 2016 begann der Kreis Osterholz damit, Teilbereiche zu renaturieren. Nach und nach wird das Moor nasser, Tiere und Pflanzen kehren zurück.

Doch solche intakten, naturnahen Moor-Ökosysteme, wie es etwa das Ahrensfelder Moor wieder werden soll, gibt es nur noch sehr wenige in Deutschland. „95 Prozent der ursprünglichen Moore in Deutschland gelten heute als tot“, sagt Felix Grützmacher. Er ist Referent für Moorschutz beim Naturschutzbund Deutschland (Nabu). Vor allem für bestimmte Vogelarten wie den Goldregenpfeifer oder die Bekassinen, die längst auf der Roten Liste stehen, sei dies dramatisch.

Neben der über Jahre betriebenen Entwässerung verschärfe auch die Erderwärmung mit längeren Trockenperioden und unregelmäßigen Niederschlägen die Lage. Moore, die eigentlich als natürliche Kohlenstoffspeicher dienen und so Helfer gegen den Klimawandel seien, könnten zugleich auch dessen Opfer werden.

Moore speichern mehr Kohlenstoff als Wälder

Als natürliche Kohlenstoffsenken speichern die Moore der Welt laut Nabu etwa doppelt so viel Kohlenstoff wie alle Wälder zusammen. Intakte Moore können sogar wie Wälder weiteres CO2 aus der Luft ziehen. Denn in saurem Moorwasser werden Pflanzenreste etwa von Torfmoosen und Seggen unter Ausschluss von Sauerstoff konserviert. Mit der Zeit bildet sich Torf.

Entwässerte Moore sind für das Klima fatal. Sinkt der Wasserspiegel, und Torf kommt an die Luft, beginnt er zu oxidieren, das Moor verrottet. Und all das organische Material wird dann umgesetzt in CO2. Jedes entwässerte Moor trägt so zur globalen Erwärmung bei.

Bereits in den 1970er Jahren verpflichtete sich Deutschland in einer internationalen Konvention, seine Feuchtgebiete, zu denen auch die Moore gehören, zu bewahren.