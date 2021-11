Wieland Backes: „Ich war ein schüchternes Kind vom Lande“

Schmiden. Kurz nach seinem 75. Geburtstag ist Wieland Backes auf Einladung des Kulturamtes zu Gast in Fellbach. Seine ungewöhnliche Lebensgeschichte eines „Wunschkindes auf den zweiten Blick“ stellt er am Dienstag, 30. November, um 20 Uhr in der Festhalle in Schmiden vor.

Humorvoll, authentisch und mit einer Prise Selbstironie erzählt er von Flüchtlingsnot, Heimatlosigkeit, erster Liebe, von Willensstärke, Inkonsequenz und einem Leben im Wirtschaftswunderland. Die Moderation übernimmt Martin Hoffmann, Absolvent des von Backes gegründeten Instituts für Moderation an der Hochschule der Medien Stuttgart.

1946 in Österreich als sechster Sohn einer Lehrerfamilie aus dem Banat geboren, erlebte Wieland Backes als Kind, was Armut, Hunger und Verlust der Heimat bedeuten. Im Raum Stuttgart hofft die Familie auf ein Ende des Elends. Doch nur der „Kleine“ profitiert schließlich von den Chancen im Wirtschaftswunderland. Eigentlich sollte das Kind vom Lande Lehrer werden, doch seine wahre Leidenschaft war nicht aufzuhalten. Als Außenseiter bahnte er sich seinen Weg durch das Haifischbecken Fernsehen und wurde zum Star des SWR. Die Talkshow „Nachtcafé“ moderierte er fast 28 Jahre und schrieb damit Fernsehgeschichte, der beliebten Ratesendung „Ich trage einen großen Namen“ verlieh er 20 Jahre lang unverwechselbares Flair.

Karten gibt es im i-Punkt Fellbach, Marktplatz 7, 70734 Fellbach,07 11/58 00 58.

Weitere Informationen erhalten Interessierte beim Kulturamt Fellbach, Hintere Straße 16, 70734 Fellbach,07 11/58 51-75 25, kulturamt@fellbach.de.