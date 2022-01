„Wiener Blut“ im Waiblingen

Waiblingen. Am Donnerstag, den 20. Januar 2022 um 20 Uhr gastiert die Operettenbühne Wien mit der Operette „Wiener Blut“ von Johann Strauß (Sohn) im Bürgerzentrum Waiblingen.

In diesem beliebten Meisterwerk von Walzerkönig Johann Strauß sind die klassischen Elemente einer Operette so geglückt miteinander verwoben, dass eines der mitreißendsten und lebendigsten Werke des Genres überhaupt entstanden ist. Liebe und Eifersucht, allerlei Intrigen und Verwirrungen im adeligen Wien, die schwungvolle Musik voll beliebter Ohrwürmer und nicht zuletzt die handelnden Personen, die vor Wiener Charme nur so sprühen, zeichnen dieses Werk aus.

Die Operettenbühne Wien beweist seit über 20 Jahren, wie großartig sie es versteht, das typisch Wienerische auf die Bühne zu bringen und die Meisterwerke der Operettenliteratur ganz in beliebter Operettentradition mit Leben zu füllen: Die Inszenierung überzeugt mit einem österreichischen Solistenensemble, mit prachtvollen Kostümen der Österreichischen Bundestheater, stilvollen Bühnenbildern und dem bestens eingespielten Orchester der Operettenbühne Wien unter der Leitung von Laszlo Gyüker, der erst kürzlich als Gastdirigent an die Wiener Volksoper verpflichtet wurde.

Es gilt 2GPlus-Regelung mit den bekannten Ausnahmen. Weitere Informationen gibt es unter www.buergerzentrum-waiblingen.de.

Um längere Wartezeiten bei den Kontrollen am Einlass zu vermeiden, bitten die Veranstalter Gäste, etwas früher als gewohnt einzutreffen. Das Haus öffnet um 18:30 Uhr.

Vorverkauf

Karten werden zum Einheitspreis von 26, ermäßigt 21 Euro verkauft. Der Schülerpreis beträgt 5 Euro, Abonnenten zahlen 10 Euro. Eintrittskarten für die Saison 2021/2022 sind nur im freien Verkauf erhältlich. Es werden keine Abonnements angeboten. Der Kartenverkauf findet an den üblichen Vorverkaufsstellen statt, zum Beispiel in der Touristinformation Waiblingen (i-Punkt), Scheuerngasse 4,0 71 51/50 01-83 21 und im Internet unter www.waiblingen.de, www.buergerzentrum-waiblingen.de, www.eventim.de.

Es gilt ein eingeschränkter Sitzplan. Die Eintrittskarten werden personalisiert und nicht übertragbar, mit nummerierten Plätzen und zu Einheitspreisen vergeben.