„Wiener Melange“ – musikalische Lesung mit Harald Krassnitzer

Der österreichische Fernseh- und Theaterschauspieler Harald Krassnitzer lädt am Sonntag, 30. Januar, um 17 Uhr, zu einer literarisch-musikalischen „Wiener Melange“ quer durch das 20. Jahrhundert ein.

Die Veranstaltung findet im Hölderlinsaal der Schwabenlandhalle in Fellbach statt. Krassnitzer liest Wiener G’schichten zum Nachdenken und Schmunzeln von klassischen Kaffeehausliteraten wie Alfred Polgar oder Stefan Zweig, aber auch von Nachfolgern wie H. C. Artmann, Helmut Qualtinger und Thomas Bernhard. Die passende musikalische Begleitung gestaltet die Hellbrunner Geigenmusi. Der Genuss einer „Wiener Melange“ ist stets auch eine kleine Zeitreise - zurück ins Wien des Fin de Siècle, als die Donaumetropole während der Endphase der Habsburgermonarchie eine kulturelle Blüte erlebte. Ein zentraler Ort war das Kaffeehaus als legendärer Treffpunkt der Schriftsteller und Intellektuellen. Hier schufen Autoren wie Alfred Polgar oder Stefan Zweig unzählige Texte, die der Wiener Gesellschaft der Epoche mit analytischer Schärfe, mit Sarkasmus und Ironie den Spiegel vorhalten. Harald Krassnitzer feierte seinen Durchbruch 1997 mit der Hauptrolle in der TV-Serie „Der Bergdoktor“. Seit 1999 verkörpert er den Wiener „Tatort“-Kommissar Moritz Eisner.

Es gelten die aktuellen Corona-Richtlinien. Die Zahl der Plätze ist reduziert. Weitere Infos und Tickets von 20 bis 30 Euro, ermäßigt 6,50 Euro, gibt es beim Kulturamt Fellbach, 07 11/58 51-3 64, kulturamt@fellbach.de, www.theater.fellbach.de.