Winnenden. Winnenden swingt wieder! Die Metrum Big Band und der Förderverein Alte Kelter Winnenden laden zum Swingkonzert am Samstag, 2. April, 20 Uhr, in den Theatersaal der Alten Kelter Winnenden, Paulinenstraße 33, ein.

Die Metrum Big Band unter der Leitung von Martin Keller freut sich, nach zwei Jahren des Darbens wieder Musik machen zu können.

Die Band hat sich verjüngt: Neben den Veteranen der ersten Stunde, Wilfried Sator und Herbert Dobler, und all den anderen langjährigen Bandmitgliedern sind jetzt einige neue Mitspielerinnen und Mitspieler an Bord, die sich in der Kelter zum ersten Mal mit der Band präsentieren.

Derzeit ist die Big Band dabei, an ihrem Repertoire zu feilen und bringt beim Frühlingskonzert in der Alten Kelter Stücke aus dem Bandbook von Count Basie, von Ella Fitzgerald, Nathalie Cole, Kenny Clarke & Francy Boland und vielen anderen mehr zu Gehör.

Der Eintritt kostet 15 Euro. Weitere Infos gibt’s auf http://www.alte-kelter-winnenden.de oder https://www.martin-keller.org/metrum.