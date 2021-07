Winnender Interpreten am Orgelpult

Winnenden. An jedem Juli-Sonntag findet in der Winnender Schlosskirche um 17 Uhr ein Orgel-Gottesdienst statt. Da die beliebten Sommerlichen Orgelmusiken nicht wie gewohnt durchgeführt werden können, werden die Konzertbeiträge der Orgel-Virtuosen in eine Gottesdienst-Liturgie eingebunden.

Am 11. Juli um 17 Uhr spielt Prof. Dr. Hans Schnieders. Die Liturgie hält Pfarrer Dr. Karl Braungart.

Hans Schnieders ist in der Diözese Rottenburg-Stuttgart für die Kirchenmusik zuständig und lebt in Hanweiler. Er spielt Orgelwerke von Mendelssohn, Franck und Langlais.

Am Sonntag, 18. Juli, spielt der verantwortliche Kirchenmusiker an der Schlosskirche, Gerhard Paulus, selbst. Auf seinem Programm stehen Werke von Böhm, Bach, Respighi und Muschel.

Anmeldung erforderlich

Es wird gebeten, dass sich die Besucher für die unter besonderen Hygienebedingungen stattfindenden Orgel-Gottesdienste anmelden.

Das Anmeldetelefon ist werktags von 9 bis 12 Uhr unter 01 57/50 48 63 30 freigeschaltet.

Die zur Verfügung stehenden 45 Sitzinseln der Schlosskirche können mit je zwei Personen besetzt werden. Ein ausführliches Programmblatt führt durch den Orgel-Gottesdienst