Winnenden. Der Verein „Attraktives Winnenden“ lädt von Freitag, 25. November, bis Samstag, 24. Dezember, zur Winnender Weihnacht in die Innenstadt ein. Dabei bildet der 36. Winnender Weihnachtsmarkt vom 25. bis 27. November den Auftakt für eine abwechslungsreiche und stimmungsvolle Vorweihnachtszeit.

Vom 1. Dezember bis Heiligabend sorgt der beliebte Winnender Adventskalender mit besinnlichen und musikalischen Programmpunkten sowie leckeren Naschereien für tägliche Unterhaltung.

Begleitet wird das Weihnachtsprogramm von einer hochwertigen Weihnachtsverlosung.

Weihnachtsmarkt mit Rahmenprogramm

Neben weihnachtlichen Buden und Kunsthandwerkerständen in der Marktstraße ist beim Weihnachtsmarkt auch erstmals der Santo-Domingo-de-la-Calzada-Platz ins weihnachtliche Treiben miteinbezogen. Schulen, Kindergärten und Vereine bieten hier ihre selbst gemachten Waren an, und das Weingut Siegloch verköstigt erstmals die Besucherinnen und Besucher mit Glühwein und Punsch.

Stimmungsvoll beleuchtete Bäume und die Band „Gospel for Soul“ runden am Freitagabend und Sonntagnachmittag mit Live-Musik die Weihnachtsstimmung ab.

Eine weitere Neuerung gibt es auf dem Marktplatz: Hier betreiben Auszubildende der Alfred Giesser Messerfabrik eine alte Skigondel und versorgen hungrige Weihnachtsmarktbesucher mit Spiralkartoffeln.

Weihnachtliches Bühnenprogramm

Während des Weihnachtsmarktes geben Schulen, Kindergärten, Vereine, Chöre, Musik- und Tanzschulen ihr Bestes und bieten ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm aus Musik, Tanz und verschiedenen Showeinlagen auf der Kulturbühne am Marktplatz.

Die Eröffnung findet am Freitag, 25. November, um 18.30 Uhr mit Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth, Michael Rieger, dem Vorsitzenden des Vereins „Attraktives Winnenden“, und dem „Winnender Mädle“ Giuliana Di Donna statt.

Den Höhepunkt des Bühnenprogramms bildet am Samstag, 26. November, ab 19.30 Uhr die Stuttgarter Band „Mindful Soul“. Das Trio mit Britta Medeiros, Alex Kraus und Berti Kiolbassa bietet nicht nur Weihnachtslieder, sondern auch Soul, R&B und Popballaden dar.

Kinderprogramm

Auch für die kleinen Besucher gibt es in diesem Jahr wieder ein umfangreiches Programm. Das Remstaler Figurentheater mit Abenteuergeschichten von Kasperle und seinen Freunden findet am Samstag um 13 und 15 Uhr und Sonntag um 14 und 16 Uhr auf dem Adlerplatz statt.

Bei der Mitmach-Vorstellung des Galli-Theaters Backnang in der Stadtbücherei Winnenden am Samstag um 16 und 17.15 Uhr binden die Schauspieler die Kinder in das Theaterstück „Die Weihnachtsgeschichte“ mit ein.

Auch Ballonkünstler Lino hat sein Kommen für Sonntag von 11 bis 18 Uhr angekündigt. Das gesamte Kinderprogramm ist kostenfrei.

Kulturelles Rahmenprogramm

Am Freitag veranstaltet die evangelisch-methodistische Kirchengemeinde von 9 bis 18 Uhr einen Weihnachtsmarkt. Am Samstag findet um 11 Uhr die erste Orgelmatinee zum Advent in der St.-Karl-Borromäus-Kirche statt. Des Weiteren lädt der Historische Verein Winnenden ein, am Sonntag von jeweils 15 bis 18 Uhr die Turmstube im Torturm zu besichtigen.

Am Sonntag von 10 bis 16 Uhr öffnet die Private Modellbahnvereinigung Winnenden ihre Türen. Nicht zu verpassen ist das jährliche Choralblasen vom Torturm am Sonntag um 11 Uhr.

Der lebendige Adventskalender

Bereits zum zehnten Mal gehen beim lebendigen Adventskalender vom 1. bis 24. Dezember täglich um 17 Uhr in der Innenstadt „Türchen auf“, begleitet von musikalischen Klängen, weihnachtlichen Geschichten und Gedichten sowie Punsch und Gebäck.

Die große Winnender Weihnachtsverlosung des Vereins „Attraktives Winnenden“ fügt sich ins Programm ein. Bis 10. Dezember hat jeder Einkauf bei den teilnehmenden Fachgeschäften die Chance, einen hochwertigen Preis zu gewinnen.

Weitere Informationen, die Veranstaltungsorte des Adventskalenders sowie das vollständige Weihnachtsprogramm finden Interessierte auf www.attraktives-winnenden.de.