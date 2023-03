Winter-Kultur-Tage in Sulzbach: Schwäbische Musik-Comedy mit Buddy & Ela

Sulzbach/Murr. Im Rahmen der Winter-Kultur-Tage gastieren Buddy & Ela am Freitag, 10. März, in der Rock-Discothek Belinda. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr.

„Wenn wir mal Zeit haben, machen wir musikalisch was zusammen…“ - dieser aufgrund seines Alters fast schon in eine Schiefertafel gemeißelte Satz war der Anfang von Buddy & Ela und stellte gleichzeitig ein großes Hindernis dar. Denn obwohl sich Buddy Bosch (Kehrwoch Mafia 2.0, Muggabatschr, SWR Fernsehen) und Daniela „Ela“ Kirchner seit fast 40 Jahren kennen und manchmal auch schon „im Haus“ miteinander musiziert haben, gab es da ein Problem: Wann hat man in der heutigen Zeit schon Zeit? Diese Situation änderte sich 2020 schlagartig, als die Corona-Pandemie Einzug hielt und das Leben weitestgehend stilllegte. Plötzlich war sie da, die Zeit, und reif war sie auch! Das Ergebnis: Das schwäbische Musikcomedy-Duo Buddy & Ela wurde geboren. Die beiden Künstler, die auch im „richtigen“ Leben ein glückliches Paar sind, begeistern mit einer Vielzahl an bekannten Melodien der 1950er Jahre bis heute, garniert mit schwäbischen Texten, viel Humor und einer großen Portion Kreativität. Humorvolle, manchmal auch nachdenkliche und emotionale schwäbische Texte treffen auf bekannte Melodien und sorgen so für einen unterhaltsamen und abwechslungsreichen Abend.

Karten

Der Eintritt beträgt 15 Euro im Vorverkauf und (falls noch vorhanden) 18 Euro an der Abendkasse. Tickets im Vorverkauf gibt es im Sulzbacher Rathaus (Zimmer 14, Sigrun Konrad, 0 71 93/51-33, E-Mail bma@sulzbach-murr.de), bei den Vorverkaufsstellen Begegnungs- und Kulturzentrum Akzente UG (Discothek Belinda, samstags ab 20 Uhr, online unter www.belinda-discothek.de oder 0 71 93/65 50, 01 76/43 82 95 79 und 0 71 93/9 34 32 03) sowie bei Landmarkt Hübner (0 71 93/93 03 12).

Die Veranstaltung findet in Kooperation der Gemeinde Sulzbach an der Murr mit dem Begegnungs- & Kulturzentrum Akzente statt, eingebettet in die Veranstaltungsreihe „Kultur im Kessel“. Weitere Infos unter www.sulzbach-murr.de und www.belinda-discothek.de.