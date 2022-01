Winter-Kultur-Tage starten in Sulzbach

Sulzbach/Murr. Im Rahmen der Winter-Kultur-Tage 2022 finden in diesem Jahr drei Veranstaltungen der Gemeinde Sulzbach an der Murr in Kooperation mit dem Begegnungs- und Kulturzentrum Akzente in der Discothek Belinda statt. Eingebettet in die Veranstaltungsreihe „Kultur im Kessel“ mit dem belinda-eigenen Charme samt außergewöhnlichem Ambiente.

Bei der Auftaktveranstaltung am Freitag, 4. Februar, gastiert Silke Aichhorn – eine der bekanntesten europäischen Harfenistinnen – in der altehrwürdigen Belinda. Die Vorstellung beginnt um 20 Uhr, Einlass ist ab 19.30 Uhr. Der Eintritt beträgt 15 Euro im Vorverkauf und – falls noch vorhanden – 18 Euro an der Abendkasse.

Mit ihrem Programm „Lebenslänglich frohlocken“ verknüpft sie humorvolle, teils skurrile Geschichten aus ihrem Leben als Profiharfenistin mit kreativ-virtuosem und energiegeladenem Harfenspiel: Ein überraschendes Konzert bei Papst Benedikt, brennende Kirchenteppiche, übersteuerte Brautmütter, absurde Logistik-Probleme. Die mehrfache Preisträgerin internationaler Wettbewerbe und Kulturpreise, besticht mit ihrer kabarettistischen Lesung zur Harfe. Man muss es erleben, um es glauben zu können!

Mit Christiane Maschajechi am 11. März und Sabine Schief am 25. März gibt es bei den Winter-Kultur-Tagen zudem noch zwei weitere hochklassige Kabarettistinnen in der Belinda zu erleben.

Sobald es wieder geht, gibt es natürlich auch wieder Disco-Events im „Kessel“ – „Kultur im Kessel“ findet jedenfalls mit sieben weiteren Veranstaltungen in den Monaten März und April seine Fortsetzung.

Tickets im Vorverkauf gibt es in Sulzbach im Rathaus (Zimmer 14, Sigrun Konrad,0 71 93/51-33, bma@sulzbach-murr.de), Willi Beck,0 71 93/65 50, info@belinda-discothek.de, Landmarkt Hübner,0 71 93/93 03 12 und im Rewe,0 71 93/93 10 14 sowie bei Bücher ABC in Murrhardt,0 71 92/86 06 und Buchhandlung Kreutzmann in Backnang,07191 32540.

Sämtliche Veranstaltungen finden entsprechend der coronabedingten Regelungen statt.

Weitere Informationen gibt es auf www.sulzbach-murr.de und www.belinda-discothek.de.