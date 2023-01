Schwaikheim. Der Verein Bürger helfen Bürgern (BhB) lädt am Donnerstag, 2. Februar, 19 Uhr, zu einem Märchenabend für Erwachsene ein. „Wo Polarlichter knistern und Meereisblumen wachsen“: Schneegeschichten vom Polarkreis und eiskalte Erzählungen – live gespielt und erzählt von Uschi Erlewein.

Die Veranstaltung findet in der Begegnungsstätte, Kirchgasse 1 in Schwaikheim, statt. Einlass ist ab 18.30 Uhr.

Kommt mit ins Reich von Väterchen Frost, dorthin, wo die Nacht Monate dauert: Wie der Winter in die Welt kam, als Rabe das erste Lied sang. Vom Weib des alten Teiches, der Schneeweberin. Schneegeschichten und Eismärchen von Wünschen, Himmelsbären und einer Hängematte aus Schnee. . .

Für die Mythen und Legenden der Inuit und aller Kulturen der Welt gilt ähnliches wie für unsere Musik. In unserer Kultur ist Musik in Noten niedergeschrieben und fixiert. Ihren vollen Reichtum entfaltet sie jedoch nicht beim Lesen der Noten, sondern erst, wenn die Musik erklingt.

So eröffnen sich auch Mythen, Märchen, Erzählungen und Legenden in ihrer ganzen Fülle erst beim Erzählen. Erst durch den Mund und Körper der Erzählenden beginnen die Geschichten zu atmen und werden wieder zum Leben erweckt.

„Mir scheint, dass im gesamten Polargebiet die Menschen ihren Blumengarten in ihre erzählten Geschichten pflanzen. Denn die traditionellen Geschichten aus dem nördlichsten Teil der Erde sind so voll prächtiger Vielfalt, wie sonst kaum wo auf der Welt“, so Uschi Erlewein.

Vor und nach der Vorstellung gibt es ausreichend Gelegenheit zum Austausch. Für Getränke und mundgerechte Häppchen ist gesorgt.

Der Eintritt kostet 6 Euro.

„Bürger helfen Bürgern“

Der Verein BhB Schwaikheim ist ein gemeinnütziger Verein, Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Bürgerschaftliches Engagement/Seniorengenossenschaft ARBES.

Das Kapital des Vereins sind Menschen, die sich ehrenamtlich zum Wohle aller Schwaikheimerinnen und Schwaikheimer engagieren.

Hauptziele des Vereins sind • Interaktion zwischen Alt und Jung fördern • Im Alter fit bleiben • Entwicklung von Kindern fördern.

Das gelebte Motto des Vereins lautet „Gemeinsam füreinander da sein! Hand in Hand!“