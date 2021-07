Backnang. Zum Ende des Backnanger Kultursommers gibt es noch am Freitag, 30. Juli, Samstag, 31. Juli und am Sonntag, 1. August, jeweils ab 20.30 Uhr eine Wiederaufnahme aus der Vor-Corona-Spielzeit: Auf der großen Bühne am Stiftshof ist dann der Schlagerabend „Wunder gibt es immer wieder“ zu sehen.

Dabei handelt es sich um eine musikalisch-witzige Revue über Frauenbilder und Männerrollen - von früher bis heute.

Viel hat sich getan in den vergangenen 100 Jahren zwischen Frau und Mann. Die Gleichberechtigung schreitet voran. Manchmal in großen Sprüngen, dann wieder in kleinen Schrittchen. Und ab und an muss man sie auch wie die berühmte Stecknadel im Heuhaufen suchen.

Der Weg war weit, und er ist noch nicht zu Ende. Was aber erzählen deutsche Schlager und Chansons über das Verhältnis von Mann und Frau? Und was erzählt die Werbung? Welches Frauenbild zeigt sich in den Liedern der letzten 100 Jahre? Von welchen Mannsbildern wird gesungen? Und was geben sie selber zum Besten - die Männer des 20. und 21. Jahrhunderts?

Um das zu erkunden, stürzen sich ein Schauspieler, zwei Schauspielerinnen und eine Dame am Klavier in die Schlager- und Werbewelt der vergangenen hundert Jahre. Humorvoll, kritisch, liebevoll, berührend und garantiert nicht männerfeindlich.

Sollte eine der Veranstaltungen wegen schlechtem Wetter abgesagt werden müssen, gibt es Ausweichtermine am Dienstag, 3. August oder Mittwoch, 4. August, jeweils ab 20.30 Uhr.

Karten sind beim Bandhaus Theater Backnang erhältlich, Petrus-Jacobi-Weg 7, Backnang,0 71 91/9 33-3 33-5, Öffnungszeiten: Montag bis Mittwoch von 10 bis 13 Uhr und Donnerstag von 15 bis 18 Uhr.

Es gibt außerdem die Möglichkeit, Karten online über das Vorverkaufssystem www.easyticket.de zu kaufen und diese dann ganz bequem über print@home auszudrucken.